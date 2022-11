Delovna skupina za romsko problematiko na prvi seji

12.11.2022 | 10:00

Fotografije prve seje skupine: Vlada RS

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Delovna skupina za obravnavo romske problematike (zanjo so se, kot smo poročali, zavzeli župani občin jugovzhdne Slovenije) se je včeraj sestala na prvi seji, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Skupina si bo prizadevala za celovit pristop države pri reševanju kompleksne romske problematike, zagotavljanje dostojnih življenjskih pogojev ter aktivno vključitev Romov v družbeno življenje, so sporočili z vlade.

Člani skupine so med drugim župani Novega mesta, Kočevja, Črnomlja in Ribnice Gregor Macedoni, Vladimir Prebilič, Andrej Kavšek in Samo Pogorelc.

Člani delovne skupine so se seznanili z že izvedenimi aktivnostmi in določili izhodišča skupine, je po seji dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Anton Grizold, ki vodi skupino. Sestavljajo jo še predstavniki vlade, ministrstev, lokalnih skupnosti in Sveta romske skupnosti RS.

"Temeljna naloga delovne skupine je obravnava romske problematike celovito, na vseh področjih, s ciljem zagotoviti romski populaciji v Republiki Sloveniji dostojne življenjske pogoje in njihovo aktivno vključitev v družbeno življenje," so Grizoldove besede povzeli v iz kabinetu predsednika vlade.

Člani si bodo prizadevali za celovit pristop države pri reševanju kompleksne romske problematike v Sloveniji, in sicer z usmerjanjem in povezovanjem pristojnih ministrstev, občin, ožjih lokalnih skupnosti ter romskih skupnosti, je dodal.

Po Grizoldovih besedah bo vodilo članov delovne skupine strpnost, dialog in ozaveščanje o sobivanju tako v lokalnih skupnostih kot tudi v širši slovenski družbi. Pri tem je pomembna ustrezna strateška komunikacija z romsko populacijo, krajani, predstavniki občinskih struktur in širšo javnostjo.

Na seji so se dogovorili tudi za delo v dveh podskupinah, katerih vodenje bosta prevzela državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle in direktor urada za narodnosti Stanko Baluh.

STA; M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 6h nazaj Oceni toto IN KAJ JE ZAKLJUČEK "PSI LAJAJO IN KARAVANA GRE NAPREJ. CIGANI N A PRISILNO DELO POŠTENI ROMI TAKO IN TAKO DELAJO IN SKRBIJO ZASE. CIGANSKO MAFIJO PA VKLENIT IN NA PRISILNO DELO. 5h nazaj Oceni johnnybravo Če boste to rešili si vsi 4 župani zaslužite položaj "bez ograničenja trajanje mandata" Preglej samo prijavljene komentatorje