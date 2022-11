FOTO: Na Levstikovi poti okoli 10.00 pohodnikov

12.11.2022 | 17:10

Čatež so danes preplavili pohodniki.

Kristina Golob in Jani Boštar sta ob prihodu v cilj ponosno dvignila roke v zrak.

Fantje so Popotovanje po Levstikovi poti kar prevozili z legendarnimi poniji.

Člani ansambla Gaunerji

Tatjana Bregar

Litija, Čatež - Martinova sobota je tradicionalno rezervirana za pohod od Litije do Čateža. O tej 22 kilometrov dolgi poti je daljnega leta 1858 pisal Fran Levstik, zato se pohod imenuje Popotovanje po Levstikovi poti. Po ocenah organizatorjev se ga je danes udeležilo okoli 10 tisoč pohodnikov.

Številni pohodniki so v sončnem vremenu uživali na poti. »Ob sedmi uri zjutraj sva štartala pred Šmartnim. Takrat je bila še megla, zdaj je že posijalo sonce. Luštno je bilo, sva vajena takšnih pohodov, sam tudi pogosto hodim v hribe, na Triglavu sem bil že 52-krat,« se je pohvalil Avguštin Smolič iz Dobrniča, ki se je na pot podal s prijateljem Petrom Povšetom z Mirne.

Z legendarnimi poniji so traso pohoda prevozili mladi fantje, zaposleni v podjetju Kopit. »To smo si vzeli kot dogodek. Večinoma smo šli po poti kot pohodniki, a ponekod se ni dalo s kolesom, zato smo morali narediti ovinek. Bilo je kar zahtevno, a na srečo je na poti veliko postojank, da se okrepčaš. Ponosen sem na celo ekipo, da nam je uspelo priti na cilj,« je povedal Matej Okičič.

Prvič sta se popotovanja po Levstikovi poti udeležila Kristina Golob in Jani Boštar iz Žič. »Že lani sva hotela priti, a zaradi epidemije koronavirusa pohoda ni bilo. Zato sva se letos še bolj veselila tega pohoda. Šla sva po južni trasi, zagotovo bova šla enkrat še po severni. Nama je bilo čudovito. Ljudje so zelo prijazni, če bi se ustavljala pri vsaki zidanici ob poti, ne bi tako hitro in v takšni kondiciji prišla na cilj. Zdaj greva z avtobusom nazaj v Litijo, nato pa z vlakom do Slovenskih Konjic oz. Dolge Gore, kjer sva pustila avto,« sta dejala.

Dobro so bili razpoloženi tudi člani ansambla Gaunerji, ki prihajajo iz naselja Cerklje na Gorenjskem. »Štartali smo iz Moravč pri Gabrovki. Dobrih pet kilometrov smo prehodili, s seboj pa smo vzeli tudi glasbila in kakšno zaigrali. Malo bolj smo bili zadihani, a prepričani smo, da smo med pohodniki poskrbeli za še bolje vzdušje in dobro voljo. Kasneje bomo tudi zaigrali v kulturnem programu Razhodnje,« so povedali.

Predsednica Turističnega Društva Čatež Tatjana Bregar je vesela, da so po dveh letih znova lahko pohodnike ob zaključku Levstikove poti pozdravili na Čatežu, kjer so pripravili bogat zabavni in kulturni program Razhodnje. »Zadovoljni smo, da je covidna kriza mimo. Mislim, da so ljudje željni takšnih pohodov, zato so se ob lepem vremenu številni podali na Popotovanje od Litije do Čateža. Mislim, da se bomo danes vsi lepo imeli,« je povedala Bregarjeva.

Na cilju letošnjega Popotovanja od Litije do Čateža je bilo vse v znamenju čebel in čebelarjev ter njihovih pridelkov in izdelkov. Zjutraj so pripravili Brenčeče dopoldne za otroke, ki so lahko med drugim poskusili medeni zajtrk (Čebelarsko društvo Trebnje), se udeležili čebeljega plesa (Active cross s Tanjo), poslušali sladko pravljico (Knjižnica Pavla Golie Trebnje), se preizkusili v kleklanju (klekljarska skupina Žnúrce) in trotovem poligon (Top Gym).

V osrednjem delu Razhodnje so poudarili čebelarsko doto Frana Levstika in njegovega Bučélstva. Slavnostni govornik je bil predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je tudi sam prehodil 22-kilometrov dolgo pot.

V programu so nastopili še Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka, Tamburaški orkester Šmartno, Moški pevski zbor vinogradnikov Čatež, P.L.i.N, folklorna skupina Večerna zarja, Čateški m’skvantarji in skupina B & B.

Razhodnjo so 14. uri tradicionalno obogatili z velikim martinovanjem. Zbrane je zabaval Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija













































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni miha Kaj pa korona? Preglej samo prijavljene komentatorje