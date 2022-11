FOTO: Zvečer trčila traktor in avto

13.11.2022 | 08:30

Prevrnjen traktor po trčenju pri Trebanjskem Vrhu (Foto: PGD Trebnje)

Sinoči ob 21.18 sta pri naselju Trebanjski Vrh, občina Trebnje, trčila traktor in osebno vozilo. Traktor se je prevrnil in obstal pod cestiščem. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem, ustavili iztekanje olja na traktorju, postavili pivnike in z absorbentom posuli razlite motorne tekočine ter razsvetljevali mesto nesreče. Dežurni delavec Komunale Trebnje je očistil cestišče, sporočajo z regijskega centra za obveščanje.

Kadilo se je iz elektro nadzorne omarice

Ob 18.18 se je v križišču Seidlove ceste in Rozmanove ulice v Novem mestu kadilo iz elektro nadzorne omarice. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Novo mesto so omarico odprli in jo pregledali s termovizijsko kamero. Na kraju je bil prisoten dežurni delavec elektro službe in policisti. Napako bodo odpravile pristojne službe. Do požara ni prišlo.

Zagorel stroj v Centru za ravnanje z odpadki

Ob 18.43 je v Spodnjem Starem Gradu v občini Krško zagorel stroj za ločevanje odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki. Požar se je razširil na odpadke. Gasilci PGE Krško, PGD Dolenja vas in Zdole so pogasili požar in opravili pregled požarišča. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Dolenja vas. Reševalci NMP Krško so na kraju pregledali osebo, ki se je nadihala dima.

Zagorela elektro omarica

MInulo noč ob 2.54 je v naselju Šentjanž, občina Sevnica, zagorela elektro omarica na objektu. Gasilci PGD Šentjanž so požar pogasili.

M. K.