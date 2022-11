Poteka drugi krog predsedniških volitev

13.11.2022 | 08:00

STA

Po vsej Sloveniji so se natanko ob 7. uri odprla vrata več kot 3000 volišč, na katera se bo lahko odpravilo približno 1,7 milijona volilnih upravičencev in v drugem krogu predsedniških volitev med dvema kandidatoma izbiralo novega predsednika oz. predsednico republike. Volivci lahko svoj glas oddajo do 19. ure.

V Sloveniji se je odprlo 2999 rednih volišč in 88 volišč omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. Volivci v tujini pa bodo lahko glas oddali na enem izmed 30 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Obvestilo volivcu, ki ga je Državna volilna komisija vsem volilnim upravičencem poslala pred prvim krogom predsedniških volitev, velja tudi za današnji drugi krog. Vendar to za oddajo glasu ni nujno potrebno, ampak je le informativne narave in pripomoček, da lahko volilni odbor hitreje najde volivca v volilnem imeniku.

Posamezniki, ki so obvestilo zavrgli, se lahko volitev udeležijo tudi brez njega, in sicer na istem volišču kot v prvem krogu. Da lahko izkažejo identiteto, pa potrebujejo osebni dokument.

Po prihodu na volišče se bo moral volivec podpisati v volilni imenik, nato pa bo prejel glasovnico, na kateri je tudi posebno navodilo, kako se glasuje. Volivec sicer glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega glasuje. Kandidata bosta na glasovnici navedena po naslednjem vrstnem redu: 1. Anže Logar, 2. Nataša Pirc Musar.

Pri ugotavljanju, ali je glasovnica veljavna, imajo prednost oznake, kot so določene v navodilu, sicer pa bo veljavna vsaka glasovnica, na kateri bo volja volivca jasno razvidna.

Vse do zaprtja volišč je še vedno treba spoštovati volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov. Prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Prvi podatki o volilni udeležbi do 11. ure bodo znani okrog 12.30, o udeležbi do 16. ure pa okrog 17.30. Po zaprtju volišč pa bodo prvi delni izidi glasovanja predvidoma znani okrog 20. ure, nato pa bodo rezultate sproti objavljali na posebni spletni strani Državne volilne komisije.

Čeprav bo danes po vsej verjetnosti znano, koga želijo volivci videti na predsedniškem položaju v prihodnjem petletnem mandatu, pa današnji izidi še ne bodo dokončni. V ponedeljek bodo namreč izidom prišteli še rezultate glasovanja po pošti iz Slovenije, 21. novembra pa še glasovnice iz tujine.

Končni izidi bodo uradno znani do 29. novembra, novoizvoljeni predsednik pa bo mandat nastopil 23. decembra, ko funkcija poteče aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju.

STA