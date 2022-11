ŠD SU še brez poraza, prva zmaga za Krko

13.11.2022 | 09:00

ŠD SU : Maribor (Foto: NTZS)

Po krajši prekinitvi se je nadaljevalo ekipno državno prvenstvo v prvi namiznoteniški ligi. V petem krogu 1. SNTL za moške sta bila na sporedu dva derbija, in sicer je v Puconcih s 4:2 slavil Inter Diskont I, v Novem mestu pa je ŠD SU premagal Maribor s 4:0. Z maksimalnim izidom je doma proti Tempo prišla tudi Savinja, v gosteh pa sta s 4:1 slavila Krka in Mengeš. Novomeščani so bili boljši od Vesne I, Mengšani pa od Kajuh Slovana.

V lanski sezoni so Pucončani v polfinalu končnice premagali Ravenčane, ki so leto pred tem osvojili naslov državnih prvakov. Tokrat so se zmage spet veselili ravenski namiznoteniški igralci, ki so v napetem obračunu slavili predvsem po zaslugi Mitje Horvata. Izkušeni Horvat je dobil oba svoja posamična dvoboja, z Žigo Kristijanom Žigonom pa sta bila s 3:2 boljša tudi od domače dvojice, Tomaž Pelcar in Damjan Zelko. Eno zmago je h končnemu uspehu gostov prispeval še Andrej Bač, ki je bil prav tako s 3:2 boljši od Zelka. Edini zmagi za Kemo Murexin sta prispevala Luka Norčič in Tomaž Pelcar, ki sta premagala Žigona. Za Pucončane je bil to prvi poraz v sezoni.

Še naprej pa je brez poraza aktualni državni prvak, ŠD SU, ki je Mariborčane premagal brez izgubljenega dvoboja. Za odmevno zmago je v domači ekipi poskrbel Jožko Omerzel, ki je bil s 3:2 boljši od Gregorja Komaca, s 3:2 je proti Tomažu Roudiju slavil tudi Jure Slatinšek, medtem ko je bil njegov brat Uroš s 3:0 boljši od Matevža Črepnjaka. Urš Slatinšek in Omerzel sta se morala krepko potruditi za zmago tudi v igri dvojic, saj sta do zmage proti Črepnjaku in Komacu prišla šele v petem nizu.

V dvoboju dveh ekip, ki v letošnji sezoni še nista zmagali, je slavila Krka. Za domačo Vesno je bil uspešen le Bojan Pavič, za Novomeščane je dvakrat slavil Aljaž Šmaljcelj, enkrat Matej Mamut, ki je bil z Nevenom Karkovićem uspešen še v igri dvojic. Zadovoljni so Ljubljano zapuščali tudi Mengšani, ki so na Kodeljevem do dveh točk prišli po dveh posamičnih zmagah Andraža Avblja in eni Klemna Jazbiča, oba sta bila uspešna tudi v igri dvojic, eno zmago za Kajuh Slovan pa je prispeval Andraž Novak.

Tudi brez Brina Vovka Petrovskega, ki je na mladinskem WTT turnirju na Slovaškem, so se nove zmage veselili Savinjčani. Proti Velenjčanom so po enkrat zmagali Patrik Rosc, Matic Čopar in Jaka Golavšek, četrto zmago pa v dvojicah dosegla Golavšek in Rosc.

NTZS; M. K.