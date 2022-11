FOTO: Bolje začeli Dobovčani, a zmage so se veselili Novomeščani

13.11.2022 | 09:30

Novo mesto - Veliko težje, kot kaže končni rezultat, so do pete zmage v tej sezoni prišli rokometaši Krke, ki so doma s 30:25 premagali Dobovo. V zaključku tekme so ohranili zbranost in z delnim izidom 3:0 ušli na 27:23 ter tako dokončno zlomili odpor borbenih Posavcev.

Dobova je sicer bolje odprla tekmo in v 11. minuti tudi po zaslugi razpoloženega vratarja Jerneja Mlakarja prišla do treh zadetkov prednosti (7:4). Novomeščani so jih deset minut pred koncem polčasa ujeli na 11. točki, tudi na odmor sta šli ekipi poravnani (15:15).

Tudi v drugem delu so gledalci v dvorani Marof, veliko je bilo tudi navijačev Dobove, spremljali izenačeno srečanje. Željko Sukić je v 51. minuti Posavce približal na gol zaostanka (23:24). Tilen Kukman je nato zadel iz sedemmetrovke in Krko vrnil na plus dva. Dobova je imela lepo priložnost, da zniža zaostanek, a Jernej Avsec, ki je bil razglašen za igralca tekme, je z izjemnim vračanjem v obrambo rešil prazna vrata Krke. To je bil eden prelomnih trenutkov na tekmi. Voda na mlin Novomeščanov je bila tudi izključitev Antona Glogovška, s tremi zaporednimi zadetki so nato krkaši odločili tekmo v svojo prid.

Tilen Kukman, rokometaš Krke: »Začetek z naše strani ni bil najbolj obetaven, potem pa smo se pobrali, ob polčasu pa uspeli izenačili. Moram čestitati ekipi za borbeno igro v drugem delu, saj smo ostali zbrani in tekmo pripeljali do tam, do koder smo si tudi želeli. Do zmage.«

Damjan Radanovič, trener Dobove: »Rokometaši sploh v drugem polčasu niso upoštevali vseh navodil. Naredili smo preveč napak, zgrešili smo veliko strelov, preveč je bilo tehničnih napak in mislim, da smo premagali sami sebe.«

Liga NLB, 8. krog:

Jeruzalem Ormož : LL Grosist Slovan 27:33 (10:13)

Maribor Branik : Sviš Ivančna Gorica 27:28 (14:14)

Celje Pivovarna Laško : Urbanscape Loka 31:24 (15:14)

Krka : Dobova 30:25 (15:15)

Krško : Riko Ribnica 32:33 (17:15)

Slovenj Gradec : Trimo Trebnje 29:40 (14:18)

Danes:

Gorenje Velenje : Koper

Lestvica:

1. Trimo Trebnje 8 7 0 1 266:192 14

2. Celje Pivovarna Laško 8 7 0 1 254:219 14

3. Riko Ribnica 7 6 0 1 209:201 12

4. Gorenje Velenje 7 5 1 1 215:182 11

5. Krka 8 5 0 3 227:211 10

6. Slovenj Gradec 8 4 1 3 237:240 9

7. Urbanscape Loka 8 3 2 3 214:222 8

8. Sviš Ivančna Gorica 7 1 4 2 184:201 6

9. Jeruzalem Ormož 8 3 0 5 210:241 6

10. Koper 7 2 1 4 197:191 5

11. LL Grosist Slovan 8 1 2 5 225:236 4

12. Dobova 8 2 0 6 212:242 4

13. Maribor 8 1 1 6 209:239 3

14. Krško 8 0 2 6 210:252 2

Besedilo in fotografije: R. N.

