Dr. Irene Rožman Pišek: ''Preučujemo način preživetja, ne življenja''

13.11.2022 | 16:30

Letošnja prejemnica Murkove nagrade Marija Mojca Terčelj in lanska Murkova nagrajenka Irene Rožman Pišek (z leve)

Sklepni del slovesne podelitve v Posavskem muzeju Brežice

Nastopili so profesorji Glasbene šole Brežice. (Vse foto: M. L.)

Brežice - Slovensko etnološko društvo je v Posavskem muzeju Brežice v petek slovesno podelilo Murkovo nagrado, Murkovi priznanji in Murkovo listino. Murkovo nagrado je prejela dr. Marija Mojca Terčelj za izjemne znanstvene dosežke, zlasti za dosežke pri proučevanje življenja staroselcev v Severni in Latinski Ameriki. Murkovi priznanji sta dobili dr. Ana Vrtovec Beno za sodelovanje pri revitalizaciji brivskega salona - Salona Ozbič v Postojni ter projektna skupina z našega območja, v kateri so bili Srečko Ocvirk, Mojca Sešlar in Lidija Udovč z občine Sevnica; Božena Hostnik iz celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Stanka Glogovič, Aleš Vene in Nives Slemenšek iz Posavskega muzeja Brežice. Skupini je priznanje društvo podelilo za revitalizacijo Brivsko-frizerskega salona Kreutz v Sevnici. Murkovo listino je prejela Anuša Babuder za dosežke in širše študentsko delovanje na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Udeležence je nagovorila predsednica Slovenskega etnološkega društva in direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj. Slavnostna govornica je bila dr. Irene Rožman Pišek, upokojena sodelavka različnih strokovnih in znanstvenih ustanov, lanska Murkova nagrajenka za življenjsko delo. V govoru je čustveno in odmevno prepletla svoj osebni portret ter med drugim kritični prikaz družbenega vzpostavljanja in vrednotenja medosebnih odnosov, družbenega položaja ženske in odnosa skupnosti do sirot in drugih posameznikov z »obrobja«. »Preučujemo način preživetja, ne življenja,« je rekla med drugim, ko je govorila o usodah nekaterih ljudi v ne tako oddaljeni preteklosti, njihov težak boj za fizični in socialni obstanek ter etnološko raziskovanje tega.

Zbrane je pozdravila tudi direktorica občinske uprave občine Brežice Patricia Čular. Murkove nagrajence za leto 2022 bo predstavil dr. Tomaž Simetinger, predsednik Komisije Slovenskega etnološkega društva za Murkove nagrade, Murkova priznanja in Murkove listine. V komisiji so še dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Špela Ledinek Lozej in dr. Milan Trobič.

Slovesnost, ki jo je povezovala Predsednica Kulturnega društva Stane Kerin Podbočje Ivanka Černelič Jurečič, so glasbeno obogatili profesorji Glasbene šole Brežice.

Za letošnjo slovesno podelitev so izbrali Posavski muzej Brežice zato, ker jo Slovensko etnološko društvo vsako leto organizira pri nagrajencu preteklega leta, ki izbere kraj. Ker je, kot rečeno, lanska nagrajenka dr. Irene Rožman Pišek, ki izhaja iz Posavja in je svojo karierno pot začela v Posavskem muzeju Brežice, je bila podelitev v tem muzeju.

Slovensko etnološko društvo, ki deluje od leta 1975, podeluje Murkove nagrade od leta 1986.

Pred tokratno slovesnostjo v Brežicah so člani društva med strokovnim izletom med drugim obiskali Velike Brusnice, Gabrje, Gorenji Suhadol in Podbočje.

M. L.

Galerija