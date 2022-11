Vlado Kostevc pripravljen prevzeti odgovornost

14.11.2022 | 11:45

Vlado Vladimir Kostevc

Kandidati liste od leve proti desni: Mario Koncilja, Eva Pršina, Vlado Vladimir Kostevc, Andreja Vidmar, Darijan Skube, Maja Papež Iskra

Žužemberk - Kandidat za župana Občine Žužemberk Vlado Vladimir Kostevc in kandidati liste Lepa in edinstvena Suha krajina – LESK so, kot sporočajo, pripravljeni prevzeti odgovornost za razvoj občine Žužemberk in njene okolice.

Na letošnjih lokalnih volitvah, v nedeljo, 20. novembra, bodo za članice in člane Občinskega sveta Občine Žužemberk prvič iskali zaupanje volivk in volivcev člani liste LESK – Lepa in edinstvena Suha krajina. Prav tako bo prvič za župana Občine Žužemberk kandidiral kandidat liste Vlado Vladimir Kostevc, ki ga, kot so prepričani v listi, ''mnogi vidni podporniki družbenega življenja opisujejo kot zanesljivega in srčnega človeka, katerega odtisi delovanja so prepoznani veliko širše, kot to kaže njegova predanost prostovoljstvu in pionirskem zagonu turizma v regiji.'' Člani liste LESK poudarjajo, da se izhodišče njihovega prihodnjega delovanja skriva v samem imenu liste LESK– Lepa in Edinstvena Suha Krajina. Želijo, da se lepote in edinstvenosti Žužemberka in njegove okolice ponosno zavedo vsi občani in da se na tej podlagi gradi skupna prihodnost in razvoj kraja.

Vlado Vladimir Kostevc: »Življenjska sreča je živeti v naših krajih, saj so lepi in edinstveni kot njeni ljudje. Čaka nas pomembno delo za razvoj občine, za kar bom kot prihodnji župan, če mi bo zaupana ta čast, prevzel polno odgovornost. Tako kot tudi lista LESK. Ob tem se zahvaljujem vsem članom liste Evi Pršina, Darijanu Skubetu, Andreji Vidmar, Mariu Koncilji in dr. Maji Papež Iskra za njihovo izjemno energijo, zavzetost, pogum in vizionarstvo, da smo skupaj pripravili izjemen program našega dela, ki ga bomo dosledno izvajali.«

V LESK-u napovedujejo, da bodo vse svoje znanje in energijo usmerili v to, da bodo ljudje ostali v Suhi krajini in da bodo z veseljem in zadovoljstvom prihajali novi sposobni posamezniki. Prizadevali si bodo, pravijo, da bodo občani tu videli svojo prihodnost, prihodnost svojih otrok in vnukov ter da bodo povezani z veseljem delovali v skupno dobro.

V programu lista LESK navaja številne ukrepe urbanistične ureditve, ekonomskega in infrastrukturnega razvoja, s poudarkom na mednarodnih povezavah razvoja turizma in podeželja ter vključujočim (participativnim) proračunom, s katerim bodo omogočili vsem občanom, da sami aktivno soodločajo o svojih projektih. Program liste LESK predstavljajo tudi v zloženki (v priponki spodaj pod tekstom).

M. K.; foto: LESK