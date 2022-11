Lista ZA Šentjernejsko dolino – Z izkušnjami za prihodnost

14.11.2022 | 08:00

Nosilec liste Andrej Mikec (Foto: arhiv DL)

Kandidati za občinski svet občine Šentjernej z Liste ZA Šentjernejsko dolino

Šentjernej - Z izkušnjami za prihodnost je predvolilno geslo Liste ZA Šentjernejsko dolino, ki je bila v občinskem svetu dejavna že v tem mandatu. Svoje delo in sodelovanje želijo nadaljevati po začrtani poti, zato se na lokalne volitve odpravljajo z listo imen kandidatov za občinski svet, ki so vredni zaupanja, pravijo.

Nosilec liste je Andrej Mikec, sledijo Mojca Lampe Kajtna, Samo Hudoklin, Alenka Zagorc, Goran Kranjc, Marija Božič, Ignac Črtalič, Lea Medvešek, idr., skupaj jih je 17.

Lista ZA Šentjernejsko dolino podpira kandidaturo sedanjega župana Jožeta Simončiča, saj menijo, da je z dosedanjim delom dokazal, da je človek z jasno vizijo lokalnega razvoja in sposoben pogajalec, vedno pripravljen na sodelovanje.

V listi so prepričani, da bodo skupaj lahko uresničevali zastavljen program in bili kos prihajajočim izzivom, za dobro vseh občanov. Med prednostnimi nalogami na infrastrukturnem področju vidijo izgradnjo mostu v Mršeči vasi s pripadajočo infrastrukturo, vzhodno-severne obvoznice v Šentjerneju ter ureditev križišča pri stadionu, večnamenske sodobne športne dvorane pri OŠ Šentjernej, obnovo atletske steze in nogometnega igrišča na stadionu, izgradnjo doma za ostarele ter protipoplavno ureditev povodja potoka Kobila.

Zavzemali se bodo tudi za umestitev in izgradnjo zahodne obvoznice v Šentjerneju, kolesarske povezave med novomeško in kostanjeviško občino, celostno ureditev centra občine, za opremljanje aglomeracij z javnim kanalizacijskim sistemom, za sistematično in enakomerno obnovo lokalnih cest, za protipoplavno ureditev povodja potoka Pendirjevka, za večjo varnost oskrbe s pitno vodo, za postavitev gasilskega centra v Šentjerneju, za novo nogometno igrišče s pripadajočo infrastrukturo ter za občinski podrobni prostorski načrt za naselje v jedru Šentjerneja. Pomembno bo tudi sprejetje novega OPN.

V Listi ZA Šentjernejsko dolino so ponosni tudi na preteklo delo v občinskem svetu. Pomembno so prispevali pri mnogih ključnih projektih: pri odkupu koncesije, občinskih prostorov, izgradnji oz. dograditvi kanalizacijskem omrežja, posodobitvi vodovodnega sistema, obnovi odsekov lokalnih cest, itd. Še posebej pa so ponosni na realizacijo odkupa naravnega rezervata Kobile, ki poleg naravne neokrnjenosti in biotske pestrosti predstavlja največji vodni vir pitne vode šentjernejske doline.

»Želimo nadaljevati aktivno, konstruktivno delovanje v dobro vseh občanov,« poudarjajo kandidati Liste ZA Šentjernejsko dolino.

L. Markelj