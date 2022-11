Dva s ceste in po bregu

14.11.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv; PGD Sevnica)

Včeraj ob 18.58 je v naselju Vrhek, občina Sevnica, osebno vozilo zdrsnilo po strmem pobočju in se ustavilo med drevesi. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom izvlekli vozilo iz globeli na cestišče, nudili pomoč policiji in avto vleki ter z vpojnimi sredstvi sanirali iztekle motorne tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 15.52 je na avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Starine, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo preko ograje po brežini. Gasilci GRC Novo mesto so poškodovano vozilo dvignili z brežine in pomagali avto vleki pri nalaganju. Poškodovanih ni bilo.

Pokvarjena ključavnica

Ob 15.35 so v ulici Muhaber v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše. Vzrok za tehnični poseg je bila okvarjena ključavnica vhodnih vrat.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE na izvodu S,O POD GLAVNO CESTO;

- od 9:00 do 10:0 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI OTOVCU, na izvodu ŽELEŽNIŠKA POSTAJA;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ LOKVE, na izvodu VRAŽJI KAMEN.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUŠICE, izvod 4. SUŠICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRADŠKA GORA 2002;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS 1971;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GROBLJE PRI PREKOPI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD TREBNJE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. PONIKVE, izvod 5. DOL. PONIKVE OB CESTI LEVO in izvod 6. DOL. PONIKVE OB CESTI DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico na območju TP Šentrupert, nizkonapetostno omrežje – Breg predvidoma med 8:00 in 12:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sveti Jakob, nizkonapetostno omrežje – Smer Pišece med 8.30 in 12. uro.

M. K.