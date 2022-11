2. SNL: Krka tretja

14.11.2022 | 07:40

Prvi sobotni gol krkašev, ki ga je dosegel Marko Jelavić iz enajstmetrovke. (Foto: FB NK Krka)

Nogometaši Aluminija so z včerajšnjo zmago z 2:0 proti Krškemu v 16. krogu 2. slovenske lige obdržali stik z vodilno Rogaško, za katero zaostajajo za točko. Rok Frešer in Marko Brest sta za Kidričane zadela v prvem polčasu.

Zmag v gosteh sta se včeraj veselili primorski zasedbi. Primorje je s 4:2 zmagalo v Lendavi, pri čemer je Artur Sagitov zadel dvakrat, Bilje pa z 1:0 v Kranju. Velenjčani in Beltinčani so se razšli z 2:2.

V soboto so nogometaši Rogaške tudi v derbiju kroga gostili Ilirijo 1911 in jo premagali z 1:0. Na preostalih sobotnih tekmah sta se Fužinar in Roltek Dob razšla z 2:2, Bistrica in Jadran z 1:1, tretjeuvrščena Krka pa je s 3:1 zmagala v Grosupljem in ima šest točk zaostanka za Slatinčani.

- sobota, 12. november:

BRINJE GROSUPLJE - KRKA 1:3 (0:1).

* Grosuplje, gledalcev 200, sodniki: Tozan, Knafelc in Alijagić.

* Strelci: 0:1 Jelavić (23./11 m), 0:2 Krznarić (53.), 0:3 Blaževski (65.), 1:3 Pušnik (76.).

* Brinje Grosuplje: Trobec, Šparovec (od 84. Hojč), Djelovci (od 63. Pucihar), Mahič (od 84. Ristić), Shaini, Kovač (od 72. Čož), Dergić, Đajič (od 63. Ćoralić), Šporar, Pušnik, Boh.

* Krka: Kruljac, Bedek, Jelavić (od 66. Marcius), Jakopović, Horvat, Lipec, Krznarić (od 73. Žur), Kapitanović (od 73. Prodanović), Đapo (od 66. Mešanović), Blaževski (od 73. Potokar), Marijanović.

* Rumeni kartoni: Šparovec, Hojč; Marijanović.

* Rdeči karton: /.

ROGAŠKA - ILIRIJA 1911 1:0 (1:0).

* Rogaška Slatina, gledalcev 300, sodniki: Borošak, Šumer in Sužnik.

* Strelec: 1:0 Pavlović (36.).

* Rogaška: Baždarić, Pirtovšek, Mihalić, Rantuša Lampreht, Majcen (od 73. Kantužer), Gradišar, Pavlović, Matošević, Musulin, Hajrić (od 73. Gobec), Tomašković (od 46. Majcenić).

* Ilirija 1911: Džafić, Gorenc Stankovič, Ivkič, Tomiček, Brkić (od 73. Huč), Djermanović, Piskule (od 46. Škoflek), Rorič (od 85. Gutić), Poplatnik, Beguš, Mlakar.

* Rumeni kartoni: Hajrić; Škoflek, Bošnjović, Ivkič, Beguš.

* Rdeči karton: /.

KETY EMMI&IMPOL BISTRICA - JADRAN DEKANI 1:1 (0:1).

* Slovenska Bistrica, gledalcev 200, sodniki: Gergič, Herženjak in Kranjc.

* Strelca: 0:1 Meštrić (25.), 1:1 Havelka (75.).

* Kety Emmi&Impol Bistrica: Dabanovič, Ljubijankič (od 69. Ploj), Rozman, Vidmar, Klašnja, Bračko, Martinčič (od 87. Džumhur), Havelka, Koprivc (od 69. T. M. Panić), Šlamberger (od 69. Ferčič), Maher (od 46. Kujović).

* Jadran Dekani: Gabrić, Stepančič (od 67. Gotovac), Vranješ, Meštrić (od 46. Bilić), F. Cukjati, Babič, Klavora (od 84. Galina), Ali (od 79. Demiri), Rudonja (od 84. Jakupović), Ljutić, J. Cukjati.

* Rumena kartona: Klašnja; Klavora.

* Rdeči karton: /.

FUŽINAR VZAJEMCI - ROLTEK DOB 2:2 (1:1).

* Ravne, gledalcev 160, sodniki: Jerič, Brezar in Jamnik.

* Strelci: 1:0 Maksimović (6.), 1:1 Černe (8.), 1:2 Kunstelj (52.), 2:2 Offei (84.).

* Fužinar Vzajemci: Marčič, Pesjak, Cener (od 80. Offei), Plaznik (od 57. Ibrian), Paradiž, Svržnjak, Jozić (od 67. Grešovnik), Maksimović, Turičnik (od 57. Lima), Vujčić, Posinković.

* Roltek Dob: Fermišek, Avbelj (od 72. Krupić), Šipek, Černe (od 80. Ciglar), Kunstelj, Zenković (od 64. Levec), Petek, Dajčman, Makovec, Židan, Kasnik.

* Rumeni kartoni: Turičnik, Maksimović, Vujčić, Pesjak; Avbelj, Kasnik, Kunstelj.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 13. november:

TRIGLAV KRANJ - VITANEST BILJE 0:1 (0:0).

* Kranj, gledalcev 70, sodniki: Čontala, Smej in Špur.

* Strelec: 0:1 Erniša (90.).

* Triglav Kranj: Čadež, Šalja, Jakupovič (od 76. Skok Jekovec), Kopač, Čeh, Kregar, Vuković (od 60. Čadež), Matko, Kim, Bobarić, Petrović (od 60. Pantelić).

* Vitanest Bilje: Lipičar, Hadžić, Budić, Dan. Jalinous, Erniša, Štrukelj (od 65. Bizjak Batistič), Slavec, Dom. Jalinous (od 89. Doplihar), Susso, Pori (od 65. Koron), Gomizelj.

* Rumeni kartoni: Čeh, Kim, Matko; Dan. Jalinous.

* Rdeči karton: /.

NAFTA 1903 - PRIMORJE 2:4 (0:2).

* Lendava, gledalcev 150, sodniki: Novarlić, Benc in Dedić.

* Strelci: 0:1 Sagitov (30./11 m), 0:2 Sagitov (44.), 1:2 Kumer (60.), 1:3 Nunić (82./11 m), 2:3 Igrec (90.), 2:4 Bončina (93.).

* Nafta 1903: Kiss, Čuček Bezjak (od 46. Igrec), Brkić (od 46. Feher), Sulejmanović, Haljeta, Drk (od 70. Gergö), Novinič, Szabo, Kumer, Papp (od 46. Pigac), Urh.

* Primorje: Boglić, Proleta, Demirović (od 12. Čandić), Gulič (od 64. Nunić), Zavnik, Peixoto, Badžim, Dedić, Valentić, Jermol, Sagitov (od 79. Bončina).

* Rumeni kartoni: Papp, Kumer, Szabo; Jermol, Dedić, Bončina.

* Rdeči karton: /.

RUDAR VELENJE - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 2:2 (0:1).

* Velenje, gledalcev 150, sodniki: Žagar, Pospeh in Salkić.

* Strelci: 0:1 Nerguti (6.), 0:2 Zorman (54.), 1:2 Kočar (59.), 2:2 Omladič (77.).

* Rudar Velenje: Biuk, Bićanić, Tubić, Kosić (od 78. Spudić), Vošnjak, Kočar, Pejović (od 46. Jovanović), Omladič, Martinović (od 65. Baruca), Karabatić, Bošković.

* Beltinci Klima Tratnjek: Zver, Rec, Zorman, Pihler (od 86. Kosi), Grobelnik (od 82. Emruli), Ščernjavič, Sočič, Nerguti, Kaučič, Žaler, Čakš (od 72. Đurak).

* Rumeni kartoni: Bošković, Biuk, Spudić; Zorman, Čakš, Nerguti.

* Rdeči karton: /.

ALUMINIJ - KRŠKO 2:0 (2:0).

* Kidričevo, gledalcev 120, sodniki: Rađević, Lahovič in Jonke.

* Strelca: 1:0 Frešer (28.), 2:0 Brest (44.).

* Aluminij: Banić, Martić, Crnčec, Frešer (od 66. Gorenak), Skiba (od 89. Baskera), Marinšek (od 87. Medved), Jagić, Katuša (od 66. Borovnik), Munić, Brest (od 87. Kmetec), Koblar.

* Krško: Goričar, Lesjak, Marinić (od 87. Arapović), Shimba Olamba (od 89. Ž. Ribič), Barišić (od 66. Bogolin), Kunštić, Brekalo (od 66. Stopar), Lovrić (od 46. Regović), Petrak, Rudonja, Gordić.

* Rumeni kartoni: Frešer; Lovrić, Stopar.

* Rdeči karton: /.

* Lestvica:

1. Rogaška 16 11 4 1 26:10 37

2. Aluminij 16 11 3 2 28:10 36

3. Krka 16 9 4 3 25:13 31

4. Ilirija 1911 16 8 5 3 28:11 29

5. Nafta 1903 16 7 4 5 32:24 25

6. Beltinci Klima Tratnjek 16 6 4 6 26:26 22

7. Rudar Velenje 16 5 5 6 23:25 20

8. Kety Emmi&Impol Bistrica 16 5 5 6 17:19 20

9. Vitanest Bilje 16 6 2 8 26:36 20

10. Primorje 16 4 7 5 20:23 19

11. Triglav Kranj 16 5 3 8 16:24 18

12. Fužinar Vzajemci 16 5 2 9 25:30 17

13. Jadran Dekani 16 3 7 6 13:17 16

14. Krško 16 4 3 9 21:33 15

15. Roltek Dob 16 3 5 8 22:36 14

16. Brinje Grosuplje 16 3 3 10 14:25 12

STA; M. K.