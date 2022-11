Priznanje Milovanoviču in 'čebeljemu' hostlu za oblikovalski presežek

14.11.2022 | 09:10

Višnjegorski hostel (Foto: DOS)

Ljubljana/Višnja Gora - V Prvem preddverju Cankarjevega doma so pred dnevi podelili priznanja Društva oblikovalcev Slovenije (DOS). Priznanje za življenjsko delo je društvo letos namenilo Igorju Rosi, priznanje oblikovalski presežek pa Andreju Milovanoviču za hostel v Muzeju kranjske čebele v Višnji Gori. Podelili so še pet priznaj oblikovalski dosežek.

Kot je zapisala komisija DOS, je Igor Rosa svojevrsten simbol slovenskega designa. V času nastajanja slovenskega gospodarskega čudeža je bil človek iz ozadja, a v prvi liniji uspehov. Podjetje Tomos je uspešno prodajalo male motocikle širom po svetu in brez pravega designa bi bilo to nemogoče. Rosa je ustvaril več malih motociklov - mopedov, od katerih je bil najverjetneje najbolj prepoznaven ATX 50 CROSS.

Dodajajo, da njegove rešitve obsegajo marsikaj. Od mopedov do minibusa, opreme reševalnih vozil, alpinistične opreme in elektronskih naprav za nadzor TV občinstva. Pečat, ki ga je ustvaril v svojem dolgoletnem delovanju, je neizbrisen kljub dejstvu, da tovarne mopedov že leta ni več in tudi tovarne malih turističnih avtobusov že davno ne. "Morda vendarle še kaj kje proizvajajo, bolj verjetno pa se nam zdi, da že desetletja obstaja dolga vrsta sledilcev, ki so na Igorjevih potezah zgradili svoj današnji novi svet," je še zapisala komisija.

Hostel v Muzeju kranjske čebele v Višnji Gori predstavlja inovativno rešitev bivanja, ki spominja na čebelje satje. Šesterokotni moduli različnih dimenzij in namenov uporabe so izdelani iz smrekovega lesa in se sestavljajo dinamične poljubne kompozicije. Projekt kaže povsem nov inovativen pristop obravnave javnega prostora, ki se kljub svoji dovršenosti podstavlja v razmislek prihodnosti - predvsem kot pobuda za razmislek na strani investitorjev, ki vsevprek prisegajo na že videne rešitve. Po mnenju komisije način uporabe lesa pomeni dodano vrednost, zato komisija izraža upanje, da se bodo takšni leseni moduli aplicirali tudi drugod.

Skupina Oloop za projekt Selfie prejme priznanje oblikovalski dosežek. Kot je zapisala komisija, je projekt z izjemno pripovedno močjo in pronicljivimi vsebinskimi sporočili pomemben kamen v mozaiku, s katerim skupina Oloop tlakuje pot k bolj trajnostnemu družbenemu ustroju ter hkrati plemenitenju področja tekstilne ustvarjalnosti v našem prostoru.

Jana Kumberger priznanje oblikovalski dosežek prejme za projekt Črna skrinjica, ki zajema celostno grafično zasnovo in oblikovanje zbirke knjig, poezij, ki odpirajo vrata avtorjem, ki jih etablirane založbe ne vidijo ali ne opazijo. Zbirka je po mnenju komisije oblikovana s prefinjenim čutom za estetiko, odražata jo vizualna dovršenost in drzna sofisticiranost, tako v sami grafični zasnovi kot tudi v dejanski izvedbi.

Irena Gubanc, Mateja Škofič in Teja Jalovec prejmejo priznanje oblikovalski dosežek za prenovo stalne zbirke Slovenskega šolskega muzeja. Prenova stalne razstave je poleg arhitekturne predelave narekovala tudi prenovo oblikovne podobe, preoblikovanje muzejskega logotipa in znaka, oblikovanje razstavnega logotipa in drugih spremljevalnih materialov.

Sanja Jurca Avci priznanje oblikovalski dosežek prejme za razstavo Za devetimi gorami v dvorani Kazemate na Ljubljanskem gradu. Razstava je po mnenju komisije narejena z veliko mero senzibilitete do slikovnega in materialnega gradiva, ter spoštovanja do pomembnosti in vrednosti slovenskega ljudskega pripovedništva.

Arhitektka in oblikovalka Mateja Panter pa priznanje oblikovalski dosežek prejme za prenovo Hiše 1797 in njene holtikulturne okolice, ki jo je komisija opisala kot zgleden, edukativen primer kvalitetnega in inovativnega preoblikovanja naše arhitekturne dediščine.

Priznanje častni član je komisija namenila Ivu Boscarolu.

DOS