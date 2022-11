Na našem koncu bi zmagal Anže Logar

14.11.2022 | 09:25

Volilne okraje rumene barve je dobil Logar, modre pa Nataša Pirc Musar. (Vir: DVK)

Anže Logar (Foto: arhiv DL; Rok Rakun)

Nataša Pirc Musar (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Sinoči je Slovenija dobila prvo predsednico države. Nataša Pirc Musar je v drugem krogu predsedniških volitev zbrala 53,86 odstotka glasov volivcev in premagala Anžeta Logarja. Volilna udeležba je bila še boljša kot v prvem krogu, natanko 53-odstotna.

Nataša Pirc Musar je zmagala v šestih volilnih enotah, tudi v obeh volilnih enotah, ki jih pokriva Dolenjski list, to je v volilni enoti Novo mesto in v volilni enoti Ljubljana Bežigrad, kamor spadata kočevsko in ribniško območje. Anže Logar v dveh volilnih enotah, v ptujski in celjski.

V devetih volilnih okrajih, ki jih pokriva Dolenjski list, so bili izidi zelo različni, Anže Logar pa je zbral večino v kar petih okrajih. Največji delež glasov je dobil v volilnem okraju Ribnica-Dobrepolje, kar 66,72 odstotka, zelo dobro pa se je odrezal tudi v volilnih okrajih Novo mesto 1, kjer je zbral 60,73 odstotka, in v volilnem okraju Trebnje, kjer je zbral 58,39 odstotka glasov. Zmago je slavil tudi v okrajih Sevnica in Krško. Nataši Pirc Musar je zmaga pripadla v okrajih Črnomelj, Novo mesto 2, Brežice in Kočevje, kjer je ob eni najnižjih volilnih udeležb (44,31 odst.) dobila 60,71 odstotka glasov.

Če seštejemo odstotke glasov po posameznih okrajih in izračunamo povprečje za vseh devet volilnih okrajev našega območja, ki sicer ne sodijo v isto volilno enoto, bi na tem območju s 51,55 odstotka glasov zmagal Anže Logar, ki je v omenjenih devetih volilnih okrajih zbral 47.943 glasov, Nataša Pirc Musar pa 45.066 (48,45 odstotka).

I. V.