FOTO: 8. Dobrodelni koncert RK - Zlasti upokojenci v vse večji stiski

8. Dobrodelni koncert RK - Zlasti upokojenci v vse večji stiski

14.11.2022 | 10:40

Folklorna skupina Spomin DU Sevnica na dobrodelnem koncertu. (Foto: Pavel Perc)

Sevnica - Na osmem dobrodelnem koncertu sevniškega Rdečega križa za pomoči potrebne ljudi je v imenu organizatorja, RKS Območnega združenja Sevnica, predsednica Breda Drenek Sotošek poudarila, da so srce in hrbtenica te ene najstarejših in najmnožičnejših humanitarnih organizacij, prostovoljci, ki so jim za njihov prispevek zelo hvaležni tudi v Sevnici. »Pripravljeni so pomagati tudi, ko je ogroženo njihovo življenje in tam, kjer pogosto ne srečamo nikogar drugega. Pri svojem delu pozabljajo na osebne koristi in vedno ponudijo roko tistemu, ki jo potrebujejo,« je povedala.

Na prijetni prireditvi, ki jo je povezoval Darko Povše, so nastopili Cik- cak kvintet (letošnji zmagovalci festivala Slovenka polka in valček), ansambel Potep, ansambel Jarica, Juhu glasbeni mix, folklorna skupina Spomin DU Sevnica, ženski pevski zbor Utrinek, plesna skupina Mlade žurerke in Glasbena šola Sevnica.

Od vstopnine za 8. dobrodelni koncert so dobili 3.648 evrov, donacij je bilo 3.000 evrov, prostovoljnih prispevkov ob prodaji na sejmu v soboto in na koncertu ob plačilu vstopnine je bilo za 35 evrov. Skupaj, zaenkrat, je zbrano 6.683 evrov; donacije se lahko namreč še povečajo, ker so prošenj poslali veliko in še ni vseh odgovorov.

V devetih krajevnih organizacijah RKS: Blanca, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje je v preteklem letu 126 aktivnih prostovoljcev opravilo 7.397 delovnih ur. Razdelili so 26,3 tone hrane ter 4,3 tone čistil in toaletnih potrebščin. Dela je veliko, zato v svoje vrste vabijo nove člane, zlasti mlade, da bi kot prostovoljci spoznali, kako smo odvisni drug od drugega in da v času stiske nihče ni sam in pozabljen.

Veseli so, ker se je lani zmanjšal delež prejemnikov pomoči, ki so nezaposleni in tudi tistih, ki so zaposleni, a težko preživijo. Žal pa se je povečal delež tistih prejemnikov pomoči, ki prejemajo denarno socialno nadomestilo in število upokojencev v stiski.

