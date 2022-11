Trčil v pešca z berglami in pobegnil; mnogi 'martinovali' tudi po cestah

14.11.2022 | 12:40

Močno opit traktorist je v soboto zvečer trčil v avtomobil 24-letne voznice, po nesreči trčil v kamniti zid in nadaljeval vožnjo, potem pa spet izgubil oblast nad traktorjem, zapeljal na brežino in se takole prevrnil (foto: PGD Trebnje). Tam se je njegova pot končala. No, ja, pravzaprav se je nadaljevala še do novomeške bolnišnice, kamor so ga prepeljali reševalci.

Policisti so bili v soboto okoli 16.30 obveščeni, da reševalci na območju Mokronoga oskrbujejo hudo poškodovanega moškega, v katerega naj bi trčil voznik osebnega avtomobila in pobegnil s kraja nesreče. Ko so ga izsledili, se je izkazalo, da je vozil pod vplivom alkohola, zasegli so mu vozilo in ga bodo kazensko ovadili.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so se policisti takoj odzvali na obvestilo o nesreči, zbrali obvestila in ugotovili, da je 66-letni pešec hodil iz smeri Mokronoga proti Trebelnem ob desnem robu vozišča. Pešec je pri hoji uporabljal bergle, zaradi boljše vidnosti je imel oblečen odsevni brezrokavnik. Vanj naj bi trčil voznik osebnega avtomobila, ki je peljal v isti smeri in pobegnil s kraja nesreče, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč.

Takoj so stekle številne aktivnosti za izsleditev pobeglega voznika, v iskanje je bilo vključenih večje število policistov. Na podlagi informacij očividcev so ugotovili, da gre za osebni avtomobil znamke Volkswagen in okoli 18. ure v okolici Trebnjega našli parkiran avtomobil, poškodovan po prednjem desnem delu.

Izsledili so tudi 32-letnega pobeglega voznika in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imel 0,82 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, na pristojno tožilstvo pa bodo po zaključeni preiskavi podali kazensko ovadbo, so še zapisali na policiji.

Še veliko pijanih za volanom

Tudi sicer so imeli policisti na območju Policijske uprave Novo mesto zadnji konec tedna precej dela z opitimi vozniki. V petek popoldne sta na regionalni cesti med Mirno Pečjo in Trebnjim trčila avtobus in osebno vozilo. Nesrečo je povzročil 22-letni voznik osebnega avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola. S parkirnega prostora je zapeljal na cesto in odvzel prednost vozniku avtobusa. V trčenju ni bil nihče poškodovan, v času nesreče so bili na avtobusu trije potniki.

V soboto okoli 21. ure je močno opit 66-letni traktorist v okolici Trebnjega trčil v avtomobil 24-letne voznice, po nesreči trčil v kamniti zid in nadaljeval vožnjo, potem pa ponovno izgubil oblast nad traktorjem, zapeljal na brežino in se prevrnil. Poškodovanega traktorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Ugotovili so da gre za lažje poškodbe in visoko stopnjo alkoholiziranosti.

Sevniški policisti so v noči na soboto med kontrolo prometa v Tržišču zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 20-letni voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa 0,64 miligrama alkohola.

Pijana trčila na avtocesti

O prometni nesreči na avtocesti pri počivališču Starine, v smeri proti Ljubljani, so bili policisti obveščeni včeraj nekaj pred 15.30. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 38-letna voznica osebnega avtomobila, ki ni vozila po sredini voznega pasu, izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. V nesreči se ni poškodovala, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,45 miligrama alkohola.

Tudi v Brežicah vikend zaznamovali pijani vozniki

Policisti PP Brežice so med kontrolo prometa med 11. 11. in 13. 11. iz prometa izločili štiri voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola. V petek okoli 12. ure je imel voznik osebnega avtomobila, ki so ga ustavili v Dečnem selu, v litru izdihanega zraka 0,40 miligrama alkohola.

Voznik, ki so ga ustavili v Brežicah in je kazal očitne znake alkoholiziranosti, je preizkus odklonil. Zoper njega bodo na sodišča naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za odklon preizkusa določa globo v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

V Bušeči vasi so v soboto ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,79 miligrama alkohola.

Včeraj je v Globokem vozniku osebnega avtomobila preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,04 miligrama alkohola.

Kršitelju, ki so ga ustavili v Bukošku, so zasegli avtomobil, saj je vozil v času, ko mu je bilo zaradi kršitev odvzeto vozniško dovoljenje.

Vlomi in tatvine

V Ždinji vasi je v petek nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt ni uspel priti, zaradi poškodbe vrat pa je nastala premoženjska škoda v višini okoli 3000 evrov.

Z dvorišča stanovanjske hiše v okolici Otočca je med 10. 11. in 11. 11. neznanec ukradel plinsko jeklenko, dva vrtna stola in ploščo za žar.

Na delovišču v Krškem je med 11. 11. in 12. 11. nekdo iz rezervoarjev dveh delovnih strojev iztočil okoli 450 litrov goriva.

Na Velikem Slatniku je med 9. 11. in 12. 11. neznanec skozi kletne prostore vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Grmovljah je nekdo odpeljal gorsko kolo, leseno klop in vrtno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

Pijan grozil mimoidočim

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto popoldne obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju Dolenjih Kamenc, kjer je pijan moški žalil mimoidoče in jim grozil. 59-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so ga obvladali z uporabo prisilnih sredstev in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Turka v prirejenem prostoru v avtu

Na mejni prehod Metlika je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Citroen C8 bosanskih registrskih oznak. Policisti so v prirejenem prostoru odkrili dva državljana Turčije. 43-letnemu vozniku iz Bosne in Hercegovine so odvzeli prostost in ga pridržali ter mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Državljana Turčije so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so poleg tega med 11. 11. in 14. 11. na območju PP Brežice (Velika Dolina, Loče, Mostec, Obrežje, Slovenska vas, Čatež ob Savi, Rigonce, Dobova, Mihalovec, Jesenice) izsledili in prijeli 79 državljanov Rusije, 42 državljanov Indije, 32 državljanov Pakistana, 24 državljanov Sirije, 16 državljanov Nepala, deset državljanov Kube, devet državljanov Libije, sedem državljanov Bangladeša, tri državljane Alžirije, tri državljane Palestine, dva državljana Burundija, državljana Toga in državljana Konga. Na območju PP Črnomelj (Preloka in Miliči) so prijeli tri državljane Sirije in dva državljana Iraka ter na območju Novega mesta državljana Burundija in državljana Libije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer minuli konec tedna, med 11. 11. in 14. 11., skupno intervenirali v 194. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 667 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 20 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila petim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 31. kršitev javnega reda in miruin v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, groženj, goljufije, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreč pri delu, iskanja pogrešane osebe, požara in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.