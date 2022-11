Selitev Melamina na sever Kočevja morda v dveh do treh letih

Kočevje - Izdelovalci študije, v okviru katere so iskali najprimernejšo lokacijo za preselitev proizvodnje Melamina, so za najprimernejšo lokacijo ocenili območje na severu Kočevja, natančneje med Gorenjem in Klinjo vasjo v smeri proti Mali Gori. Če bi postopki tekli hitro, bi lahko proizvodnjo zagnali v dveh do treh letih, pravijo v podjetju.

Preliminarno študijo sta po naročilu Melamina izdelala Ljubljanski urbanistični zavod in podjetje E-NET okolje. Po besedah Sergeja Hitija iz zavoda so pregledali in analizirali več lokacij, na koncu pa kot najprimernejšo izbrali območje na severu Kočevja. To namreč po njegovih besedah izpolnjuje največ meril, ki so bila določena za izbiro.

Območje je med drugim dovolj veliko (20 hektarjev), njegov rob je več kot 700 metrov oddaljen od naselij in je v skladu z občinskimi prostorskimi načrti. Prav tako omogoča navezavo na železniško omrežje, neposredno navezavo na regionalno cesto in načrtovano kočevsko obvoznico.

V Melaminu po besedah direktorja Srečka Štefaniča izbrano območje "absolutno podpirajo", prav tako ga po njegovih besedah podpira ministrstvo za gospodarstvo pod pogojem, da se z njim strinja lokalna skupnost. V kolikor bo občina zagotovila ustrezno spremembo občinskega prostorskega načrta in v kolikor bodo dobili vsa potrebna dovoljenja, bi lahko z gradnjo začeli že prihodnje leto.

Pri tem bi najnevarnejši del proizvodnje na novo lokacijo preselili in zagnali v dveh do treh letih, nato pa postopoma še vse ostalo. "Vse to seveda pod pogojem, da bi vsi postopki za pridobivanje dovoljenj tekli maksimalno hitro," je Štefanič dejal na današnji novinarski konferenci, na kateri so predstavili študijo.

Občina po besedah župana Vladimirja Prebiliča izbrano lokacijo podpira, saj si želi, da Melamin ostane v Kočevju. Kot pravi, bi lahko občina vsa potrebna dovoljenja in potrebne spremembe občinskega prostorskega načrta zagotovila v enem letu, a le v primeru, da bi državni organi, ki sodelujejo pri tem, postopke čim bolj pospešili.

Prav tako bo treba predhodno urediti lastništvo zemljišč, njihova lastnica je država, in jih komunalno urediti. Pri slednjem Prebilič računa na državno pomoč, "saj bo imel Melamin več kot dovolj izdatkov že s samo gradnjo". "Tukaj moramo napeti vse sile, da stopimo skupaj in omogočimo podjetju začetek gradnje na novi lokaciji," je dejal.

Po Štefaničevi oceni bo podjetje za preselitev najnevarnejšega dela proizvodnje potrebovalo okoli 10 milijonov evrov.

V Melaminu je 12. maja prišlo do eksplozije in požara. Delovna nesreča je terjala sedem smrtnih žrtev in povzročila veliko materialno škode. Po direktorjevih besedah trenutno delajo vsi zaposleni. Do zdaj so zagnali okoli 30 odstotkov proizvodnje, v prihodnjih dveh tednih načrtujejo ta delež povečati na 50 odstotkov. Marca ali aprila naj bi dosegli 70 odstotkov nekdanje proizvodnje, preostalega, to je najnevarnejšega dela proizvodnje, pa na trenutni lokaciji ne nameravajo znova zagnati.

Do zdaj so dobili tudi štiri odškodninske zahtevke svojcev umrlih v nesreči. "Obravnavamo jih z vso resnostjo, so pa za to potrebni določeni postopki," je dejal.

