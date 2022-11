FOTO: Na mokrih cestah tri nesreče in šest ranjenih

14.11.2022 | 18:30

Najprej dve fotografiji prevrnjenega avta med Sotesko in Dvorom (Foto: FB PKD)

Tole pa je še fotografija sinočnje nesreče pri naselju Vrhek, kjer je, kot smo že zjutraj poročali, osebno vozilo zdrsnilo po strmem pobočju in se ustavilo med drevesi. (Foto: PGD Sevnica)

Danes ob 14.07 je na cesti Soteska - Dvor pri naselju Drenje, občina Dolenjske Toplice, osebno vozilo zapeljalo z vozišča na brežino, se prevrnilo na streho in obstalo na cesti. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu v nesreči poškodovani osebi do reševalnega vozila, vozilo postavili na kolesa, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 13.39 sta v naselju Blanca, občina Sevnica, trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji, s tehničnim posegom izvlekli voznika iz osebnega vozila, nudili pomoč reševalcem in z vpojnimi sredstvi sanirali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Sevnica so eno osebo ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 15.11 pa sta na Roški cesti v Semiču trčili dve osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja na vozilih. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju nesreče oskrbeli tri poškodovane osebe. Dežurni delavec cestnega podjetja je očistil vozišče, še poročajo s centra za obveščanje.

M. K.