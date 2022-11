Dolenjci in Belokranjci bi lahko končanje prenove železnice dočakali leta 2027

Bojan Tičar

Novo mesto - Dolenjska železniška proga od Ljubljane do državne meje s Hrvaško pri Metliki bo v prihodnjih letih deležna temeljite prenove. Projektiranje se bo začelo prihodnje leto in leta 2024. Po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo realizacijo določenih odsekov načrtujejo med letoma 2025 in 2026, dela pa naj bi predvidoma končali leta 2027.

Po najbolj optimističnih pričakovanjih naj bi naložba v temeljito prenovo železniških postaj in nadgradnjo proge ter vseh potrebnih naprav in opreme stala približno 114 milijonov evrov, 43 milijonov evrov pa so predvideli kot naložbo v nadgradnjo in posodobitve vodenja železniškega prometa, je navedel vršilec dolžnosti direktorja direkcije za infrastrukturo Bojan Tičar ob današnjem obisku v Novem mestu.

Dolenjci in Belokranjci naj bi se lahko hitreje, varneje in udobneje z vlakom vozili že med letoma 2026 in 2027. Poleg temeljite prenove osnovne železniške infrastrukture pa se bo direkcija lotila tudi ureditve postajnih peronov in parkirišč ob železniških postajah. Med drugim bodo uredili tudi dostope oz. dvigala za invalidne potnike z vlakom, je še navedel Tičar.

Tičar je sicer v Novem mestu oz. na tamkajšnji železniški postaji v Bršljinu spremljal ministra za infrastrukturo Bojana Kumra, ki se je na povabilo Lokalnega iniciativnega odbora Gibanja Svoboda danes mudil v Novem mestu.

Kumer je pojasnil, da z današnjim obiskom zaokrožuje pregled dogajanja na cestni in energetski infrastrukturi v državi, nad tekočimi projekti in projekti v pripravi.

Obisk je torej začel na novomeški železniški postaji. Označil jo je za stično točko ključnega razvoja železniške infrastrukture v prehodnem obdobju. Na novomeškem si je ogledal še nekatere naložbe v cestno in drugo prometno infrastrukturo.

Ključni namen njegovega obiska je, da se seznani s tekočo infrastrukturno problematiko in ključnimi razvojnimi izzivi, je še povedal Kumer.

Sicer pa so v novomeškem lokalnem odboru Gibanja Svoboda, kjer menijo, da celotna jugovzhodna Slovenija nujno potrebuje posodobitev železniške infrastrukture, opozorili, da si bo minister Kumer ogledal še nekatera gradbišča in druga mesta infrastrukturnih naložb. Navedli so gradnjo kolesarske poti in poti za pešce Soteska-Novo mesto, traso novomeške mestne zahodne obvoznice, kolesarsko povezavo Novo mesto-Straža in ogled ureditve regionalne ceste Gaber-Uršna sela-Novo mesto

