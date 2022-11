Na Mirni stekla gradnja obvoznice

Mirna - Mirnska občina je s krajšo slovesnostjo na Mirni včeraj obeležila dolgo pričakovani začetek gradnje krajevne obvoznice, ki bo občutno razbremenila središče te dolenjske občine in odpravila tamkajšnje prometno ozko grlo. Gradnja obvoznice bo stala približno 7,35 milijona evrov, država bo zanjo prispevala približno 7,25 milijona evrov.

Celotna naložba prestavitve regionalne ceste Trebnje-Mokronog iz središča Mirne bo presegla 10 milijonov evrov. Direkcija RS za infrastrukturo bo zanjo zagotovila 9,4 milijona evrov, preostanek bosta pokrili sodelujoči dolenjski občini. Mirnska občina bo za samo gradnjo obvoznice prispevala dobrih 100.000 evrov, je navedel vodja sektorja za investicije v ceste pri direkciji za infrastrukturo Tomaž Willenpart.

Po občinskih podatkih bo Občina Mirna pokrila manj kot 540.000 evrov celotne naložbe, pri čemer je v projekt do zdaj vložila 330.000 evrov, sosednja Občina Šentrupert pa 21.000 evrov.

Mirnski župan Dušan Skerbiš je povedal, da končanje del načrtujejo do konca leta 2024, promet pa naj bi po mirnski obvoznici stekel v prvi polovici leta 2025. Na začetek gradnje krajevne obvoznice so na Mirni sicer čakali 60 let, začetek del pa je Skerbiš označil za velik dogodek.

Gre sicer za sodobno urejeno cesto v skupni dolžini približno 1,85 kilometra, katere krajši, 450-metrski odsek, bo segel v sosednjo Občino Šentrupert. Cesta z robnima pasovoma in bankinama bo široka 8,5 metra, ob cestišču v naselju bodo zgradili tudi pločnik.

Naložba bo obsegala tudi gradnjo treh mostov prek vodotokov Zabrščica, Sotla in Mirna, ter sedem cevnih prepustov. Vožnja po mirnski obvoznici bo zunaj naselja omejena na 70 kilometrov na uro.

Skerbiš je še ocenil, da bo krajevna obvoznica v veliki meri razbremenila ozko in s prometom preobremenjeno središče Mirne s starim, stoletnim mostom, zgrajenim še za časa avstrijske cesarice Marije Terezije.

Tega sicer dnevno prevozi do 8000 vozil, od teh približno 2000 tovornjakov, ki se na tamkajšnjem ozkem cestišču težko srečujejo z drugimi vozili, je še pojasnil župan.

