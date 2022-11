Neodziven za vrati stanovanja

15.11.2022 | 07:00

Sinoči ob 20.06 so na Gubčevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerem se je nahajala neodzivna oseba. Reševalci NMP Krško so na kraju pregledali osebo.

Dimniški požar

Ob 9.21 so se v naselju Videm, občina Dobrepolje, vnele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Videm so počakali do izgoretja saj, tuljavo pregledali s termovizijsko kamero in lastniku odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI NERAJC, GLAVNE VAROVALKE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE, izvod Brinsko Selo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 2, izvod 2. KAL-PROTI LUKNJI-SUHOR;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA, izvod 3. RESA;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI, izvod 6. PARTIZANSKA CESTA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRADŠKA GORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE, izvod 5. DOL. PONIKVE OB CESTI LEVO in izvod 6. DOL. PONIKVE OB CESTI DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območjuTP Vrh Trebelno, nizkonapetostno omrežje – Vas; med 9:00 in 12:00 pa na območju TP Trstenik, nizkonapetostno omrežje – Trstenik grad Kafol.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško Resa, nizkonapetostno omrežje – Tomšičeva ulica, predvidoma med 8:00 in 13:00 uro; na območju TP Spodnji grič, nizkonapetostno omrežje – Milke Kerin zgoraj med 10:00 in 11:00 uro; na področju nadzorništva Mokronog z okolico na območju TP Malkovec, nizkonapetostno omrežje – proti Pavli vasi, med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.