V Osnovni šoli Šentjernej končali energetsko sanacijo

15.11.2022 | 13:00

S skupnim prerezom traku so investicijo slavnostno predali namenu župan Občine Šentjernej Jože Simončič, ravnatelj Osnovne šole Šentjernej Aljoša Šip, predstavnik koncesionarja v projektu celovite prenove šole Pavle Jazbec ter upokojeni učitelj, šentjernejski kronist in častni občan Občine Šentjernej Janez Kuhelj. (Fotografije: Občina Šentjernej)



Šentjernej - V Osnovni šoli Šentjernej so včeraj uradno končali njeno energetsko sanacijo. Naložba je terjala 1,8 milijona evrov. Šentjernejska občina jo je izvedla v okviru 2,4 milijona evrov vredne energetske sanacije občinskih stavb. Za to skupno naložbo si je zagotovila 1,2 milijona evrov kohezijskega denarja, enak znesek pa je v projekt vložil koncesionar.

Na šolski stavbi brez prizidka in telovadnice so prenovili pročelje, zamenjali so stavbno pohištvo, izolirali podstrešja in uredili ravna ostrešja. Prenovili so ogrevalni sistem, pri katerem plin ni več glavno kurivo, prezračevanja jedilnice, kuhinje in male telovadnice, sistem za pripravo sanitarne vode in razsvetljavo.

Sicer pa občina ob energetski sanaciji na šoli izvaja še delno prenovo sistema meteorne in fekalne kanalizacije, ureja zbornico in kabinete, nekdanjo krajevno kinodvorano preureja v manjšo šolsko telovadnico in urejuje dostopne poti do športne dvorane.

Skupna vrednost vseh izvedenih naložb v stavbe in ostalo infrastrukturo osnovnih šol Šentjernej in Orehovica znaša 2,7 milijona evrov, so pristavili na šentjernejski občini in še sporočili, da prihodnje leto načrtujejo gradnjo nove športne dvorane, prenovo atletske steze in nogometnega igrišča z umetno travo in razsvetljavo.

Včerajšnje slovesno odprtje so z nastopi popestrili učenci, ki so vključeni v Otroško folklorno skupino Šentlora, članice gledališke skupine DiLeo in Otroški pevski zbor OŠ Šentjernej. Ob prerezu traku so slavnostno vzdušje dodale fanfare Pihalnega orkestra Občine Šentjernej, za glasbeni nastop pa so poskrbeli Neža, Lucija in Gašper Rangus.

Pogostitev so pripravile članice Društva kmetic Šentjernej, blagoslov pa je podelil šentjernejski župnik Anton Trpin.

M. K.