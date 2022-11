Oživitev Banove domačije s pomočjo evropskega denarja

15.11.2022 | 08:40

Banova domačija (Fotografije: Občina Brežice)

Artiška pot zdravja

Otroško igrišče pri domu gasilcev in krajanov

Brežice/Artiče - Projekt »Banova domačija – okusimo dediščino« je eden od štirih novih projektov, ki jih je za sofinanciranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) potrdil Upravni odbor Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje. Projekt Občine Brežice v vrednosti 47.000 evrov bo sofinanciran z nepovratnimi sredstvi v višini okoli 39.000 evrov. Tako nameravajo hkrati ohraniti in nadgraditi etnološko dediščino in jo povezati s trendi povpraševanja v turizmu, ki gredo v smeri individualnega, butičnega, pa tudi odgovornega in zelenega turizma, sporočajo z brežiške občine.

V projektu občina sodeluje s partnerji: Posavskim muzejem Brežice, Invalidskim podjetjem Lumia, Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Turističnim društvom Artiče in Sadjarskim društvom Artiče. Predviden začetek projekta je 1. 4. 2023, trajal pa bo devet mesecev. V njegovem projekta se bo v okviru Posavskega muzeja Brežice zaposlila ena oseba kot koordinator dejavnosti in promocije Banove domačije.

Pri Banovi domačiji bodo med drugim opremili tudi zunanji prostor z mizami in klopmi, s čimer bo omogočen sprejem do 50 oseb ter izvedba izobraževalnih vsebin na prostem. Vzpostavljena bosta dva nova turistična produkta na domačiji: 5-zvezdično kulinarično doživetje ter program doživljajske domačije.

V KS Artiče že dva projekta participativnega proračuna

V letu 2020 je bil uresničen projekt participativnega proračuna Artiška pot zdravja, ki je umeščena na obrobju Banove domačije v Artičah. Tu je bil utrjen del poti in postavljene štiri gibalne postaje za krepitev mišic, ravnotežja, dihalne vaje ter postajo z razteznimi vajami.

Letos pa so uresničili še drugi projekt participativnega proračuna z nazivom Ureditev medgeneracijskega prostora za druženje pri gasilskem domu v Arnovem selu - uredilo se je otroško igrišče in uta za druženje, ki ob gasilskem oz. večnamenskem domu krajanov postaja stičišče krajank in krajanov.

Občina Brežice pa je sprejela pobudo krajanov in odkupila del objekta v lasti PGD Spodnja Pohanca za namen doma krajanov oziroma druženja okoliških prebivalcev, ki so nekoliko oddaljeni od samega centra krajevne skupnosti Artiče. Pripravljena je projektna dokumentacija za obnovo objekta po fazah, postopek je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. V letošnjem letu občina že izvaja investicijsko vzdrževalna dela v kletnih prostorih, katerih lastnica je.

M. K.

Zvočni zapisi Ivan Molan o Banovi domačiji Ivan Molan o Banovi domačiji