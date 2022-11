Šola za župane: Oblast naj posluša ljudski glas

15.11.2022 | 10:20

Druga posavska šola za župane (Foto: Zavod Dobra družba)

Brežice - Zavod Dobra družba je nedavno pripravil v Brežicah pod naslovom Moja občina, moja regija – nam gre lahko še bolje? drugo Posavsko šolo za župane. Ko so v prvem delu razpravljali o pomenu zgodnjega vključevanja prebivalcev v občinsko načrtovanje, je podžupanja Mestne občine Novo mesto Sara Tomšič predstavila dobre izkušnje te občine. Pri tem je med drugim rekla, da je za uspešno načrtovanje pomembno poznati prebivalce ter opredeliti, komu je namenjen posamezni načrt. Pomembno je, da v samem začetku načrtovanja občina obvesti prebivalce o svoji nameri. Pomembno je dolgoročno in celovito načrtovanje, kajti, kot je rekla novomeška podžupanja, z dobro začetno pripravo si zagotovimo argumente za poznejše pogovore.

Udeleženci dogodka so se ob taki uvodni predstavitvi strinjali, da pravočasno vključevanje občanov pomaga k hitrejšemu in lažjemu uresničevanju načrtov ter krepi zaupanje v občinsko upravo.

V vodenem pogovoru v drugem delu dogodka so udeleženci izpostavili teme v Posavju, o katerih bo v naslednjih štirih letih potreben pogovor z najširšim vključevanjem javnosti. Tako so med drugim omenili prehransko samooskrbo in varovanje vode, gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne, preprečevanje medvrstniškega nasilja, zagotavljanje stanovanj ter krepitev javnega prometa.

Udeleženci so delali ločeno v treh omizjih, ki so, kar je pomenljivo, izpostavila enake in zelo podobne teme. Dogodka so se udeležili nekateri predstavniki nevladnih organizacij ter kandidatka in kandidat za župansko mesto v Krškem, kandidatki za občinsko svetnico v Krškem ter kandidatka in kandidata za mesto v občinskem svetu Brežice.

Šola za župane je pobuda Mreže regionalnih stičišč nevladnih organizacij in jo letos izvajajo že drugič po vsej Sloveniji.

M. Luzar

