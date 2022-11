Solidarnost program sestavila z desetimi strokovnjaki

15.11.2022 | 11:20

Program Solidarnosti za lokalne volitve so predstavili Maja Žunič Fabjančič, Uroš Lubej in Mitja Sadek. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Stranka Solidarnost, ki je imela v novomeškem občinskem svetu v iztekajočem se mandatu dva svetnika, je včeraj popoldne predstavila listo in program, s katerim bo nastopila na nedeljskih lokalnih volitvah. Nosilca liste sta dosedanja svetnika filozof in profesor na novomeški gimnaziji Uroš Lubej in projektna vodja v DRPD Maja Žunič Fabjančič, na listi pa je še kar nekaj znanih imen od zgodovinarja Mitje Sadka in krajinskega arhitekta Mitje Simiča do akademske slikarke Nataše Mirtič in karikaturista Branka Babiča.

Na novinarski konferenci so poudarili, da združujejo ljudi različnih generacij od mladih do starejših in različnih področij družbenega življenja. Zavedajo se, da ni vseeno, kdo vodi in upravlja občino, zato so tudi lokalne volitve zelo pomembne, pomembno pa je tudi, da v občinskem svetu sedijo ljudje, ki imajo ideje, ki niso tiho in ki s svojimi predlogi, tudi če so v opoziciji ali koaliciji prispevajo k boljšim rešitvam.

V minulem mandatu sta svetnika Solidarnosti vložila 230 pobud in kar nekaj je bilo tudi upoštevanih. Zadovoljni so, da so s svojim vztrajanjem in zbranimi 1500 podpisi bistveno pripomogli, da je Glavni trg cona za pešce in kolesarje, da so z uvedbo medletnih oddelkov praktično ukinjene čakalne vrste za sprejem v vrtce in da se je začelo premikati na področju gradnje in prenove stanovanj z neprofitnimi najemninami, oskrbovanih stanovanj za starejše in gibalno ovirane. Kot je povedal nosilec liste Uroš Lubej, pa jim je žal, da z nekaterimi pobudami niso uspeli, na primer da bi moral biti mestni plavalni bazen sredi mesta, bolj dostopen vsem peš ali s kolesom, in ne v neki vasi na obrobju, upajo pa, da jim bo v prihodnje uspelo občinski svet nagovoriti k uvedbi pravega participativnega proračuna. Prav na to pobudo so navezali tudi slogan, s katerim gredo na volitve: Novo mesto je tudi tvoje

Mitja Sadek je pojasnil, da so pri pisanju programa, ki je strnjen v 15 zavez, ki jih imajo objavljene tudi na spletu, sodelovali z desetimi strokovnjaki z različnih področij, ki sicer niso njihovi člani, a z njimi delijo iste ali podobne vrednote, poudarek pa dajejo javnemu dobru in javnemu standardu, področjem, kjer sicer ena najuspešnejših občin še zaostaja.

I. V.