V poslovni coni Kanižarica dobili dodatno infrastrukturo

15.11.2022 | 13:45

Fotografije: Občina Črnomelj

Črnomelj - V poslovni coni Tris Kanižarica pri Črnomlju so danes uradno odprli dodatno infrastrukturo, zgrajeno v okviru drugega dela projekta infrastrukturnega urejanja cone. Črnomaljska občina je pokrila celotno naložbo v znesku nekaj več kot 540.000 evrov, v coni pa so z njo dobili skoraj 330 metrov nove cestne infrastrukture.

Projekt je obsegal ureditev cest, kanalizacije in javne razsvetljave v poslovni coni tehnološko-razvojnega in industrijskega središča Kanižarica, ki je nastal na območju nekdanjega rudniškega kompleksa, so navedli na črnomaljski občini navedli.

V severnem delu poslovne cone so tako zgradili skupaj 328 metrov cestišč. Ob teh so uredili fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod in zgradili pločnike.

V coni Tris Kanižarica so s tem zagotovili boljše pogoje za delovanje podjetij. Na severnem delu cone že deluje več podjetij, nove pridobitve pa jim bodo omogočile razvoj in nadgradnjo dejavnosti, so še zapisali na črnomaljski občini.

Črnomaljska poslovna cona Tris Kanižarica je zadnja leta zrasla na območju nekdanjega rudnika lignita Kanižarica na obrobju mesta. Kanižarica je bila pred tem rudarsko naselje. Premog so na njenem območju odkrili leta 1838, njegovo izkoriščanje pa je postalo zanimivo šele po letu 1856, ko je avstrijska železarska družba Ritter von Fridau v bližnjem Gradacu odprla prvo železarno v Beli krajini.

Rudnik je bil do druge svetovne vojne večkrat zaprt. Zamenjal je več lastnikov, po drugi svetovni vojni pa je obratoval s starimi tehnikami. Do večje rekonstrukcije in modernizacije proizvodnje je prišlo med letoma 1958 in 1963. Sledilo je naglo povečanje količine izkopanega premoga, ki je doseglo višek leta 1969, ko so izkopali 143.000 ton premoga.

Edina večja rudniška nesreča se je zgodila leta 1976, ko je pri širjenju odkopnega polja ob prelomu prišlo do vdora vode in hitrega zalitja rovov. Po letu 1990 je količina izkopanega lignita začela padati. Zadnjih 20.000 ton tega premoga je prišlo iz jame leta 1996.

STA; M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 23m nazaj Oceni ivolon Haloooo ! Nekdo tu malo meša pojme. Dvakrat je v prispevku omenjen lignit. Bodimo točni, tukaj so kopali premog. Preglej samo prijavljene komentatorje