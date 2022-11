V nesreči hudo poškodovana potnica

15.11.2022 | 12:30

Včerajšnja nesreča med Sotesko in Dvorom (Foto: FB PKD)

Včeraj nekaj po 14. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Sotesko in Dvorom. Kot danes pojasnjujejo na PU Novo mesto, so policisti PP Dolenjske Toplice ugotovili, da je 66-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Soteske proti Dvoru, zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na brežino in se prevrnil. Hudo poškodovano 86-letno potnico in lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročitelja na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Tatvine

V Semiču je med 13. 11. in 14. 11. nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel električne podaljške. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 450 evrov.

Včeraj med 15.30 in 20.30 je v naselju Roženpelj neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in izmaknil zlato verižico. Lastnika je oškodoval za 350 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Brezje pri Veliki Dolini) izsledili in prijeli 17 državljanov Rusije, šest državljanov Sirije, tri državljane Pakistana in državljana Somalije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu skupno posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 219 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in šest nesreč, ki so se končale z gmotno škodo. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.