Krški svetniki na svoji zadnji seji tudi o občinski razvojni strategiji

15.11.2022 | 12:00

Foto: MO Krško

Krško - Svetniki Mestne občine Krško so na včerajšnji redni in hkrati zadnji seji tega mandata potrdili sklep o sofinanciranju projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti Most, odlok o umestitvi t. i. pametne srebrne vasi na Senovem ter odlok o grbu, zastavi in znaku Mestne občine Krško. Potrdili so še končni predlog občinske razvojne strategije do leta 2040.

Po občinskih podatkih želijo s sprejetjem strategije 2040+ v občini doseči trajnostni razvoj na področju gospodarstva, okolja in prostora, prometa, izobraževanja in kakovosti bivanja. Omenjena strategija pa prinaša ključne strateške smernice za delovanje občinske uprave in preostalih razvojnih akterjem v občini.

Sicer pa so svetniki med drugim potrdili sklep o sofinanciranju projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti Most. Gre za storitve, ki so namenjene vsem občanom, starim 18 in več let, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem obdobju ali trajno pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil odvisni od pomoči drugih.

Potrdili so še spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Senovo - umestitev pametne srebrne vasi. Kot so pojasnili na krški občini, so pametne vasi podeželske skupnosti, ki uporabljajo inovativne rešitve za izboljšanje bivanja starejših in gospodarjenja v njih, pri čemer nadgrajujejo lokalne prednosti in priložnosti.

Na Senovem sicer načrtujejo zasnovo središča, ki bo sestavljen iz "poljavnih vsebin", tako za prebivalce pametne srebrne vasi kot druge krajane. Nad pritličnim delom z omenjenimi poljavnimi vsebinami bodo umestili nastanitvene enote za starostnike in morda tudi mlade družine. Objekti bodo med seboj povezani z zunanjimi ureditvami, stavbo senovške stare elektrarne pa bodo porušili.

Svetniki so sprejeli tudi odlok o grbu, zastavi in znaku Mestne občine Krško, s katerim so njihovo podobo prilagodili lani pridobljenemu statusu mestne občine, so še sporočili s krške občine.

M. K.