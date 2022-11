FOTO: Na Ribniškem čelno v drug avto, pri Lešnici v jarek in na streho

15.11.2022 | 18:50

Čelno trčenje na Ribniškem (Foto: PU Ljubljana)

Današnja nesreča pri Lešnici (Foto: FB PKD)

Na srečo brez žrtev je včeraj okoli 13. ure prišlo do hude nezgode med Ortnekom in Žlebiču na Ribniškem. Skupili sta jo dve osebni vozili. Policijska uprava Ljubljana, ki je obravnavala dogodek, je sporočila, da je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica zapeljala na drugo stran ceste in čelno trčila v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. Pri tem se je lažje poškodovala potnica v vozilu udeleženke.

Danes ob 11.46 je na cesti Novo mesto - Otočec pri Lešnici voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in obstal na strehi, sporočajo z regijskega centra za obveščanje. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, nudili pomoč ponesrečenemu, odklopili akumulator in s tehničnim posegom postavili vozilo na cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Našli topovsko granato

Ob 13.10 so v bližini naselja Lašče, občina Žužemberk, v gozdu našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnika sta odstranila in do uničenja shranila na varno v skladišče najdeno topovsko granato kalibra 100 milimetrov, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

M. K.