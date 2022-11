Huda delovna nesreča v Hudem, delavec v smrtni nevarnosti; brez elektrike več kot 50.000 gospodinjstev

15.11.2022 | 13:20

Trafo postaja v Hudem (Foto: J. K.)

Novo mesto - V Elektru Ljubljana so nam potrdili neuradne informacije, da je okrog 10. ure prišlo do okvare na transformatorski postali operaterja prenosnega omrežja Eles v Hudem pri Mirni Peči. Katja Fašink, vodja strateškega komuniciranja na Elesu, je pojasnila nekaj podrobnosti: »Zgodil se je izredni dogodek, delovna nesreča in sicer ob 10.41 na razdelilni postaji Hudo. Prizadeta območja, kjer zaradi izpada ni bilo elektrike, so bila občine Krško, Škocjan, Šmarješke Toplice in Novo mesto. Nekaj minut čez 11. uro so bile tehnične težave odpravljene. Več informacij bomo podali po prvi analizi dogodka, ki poteka.«

Na Policijski upravi Novo mesto nam je Alenka Drenik na naše poizvedovanje odgovorila, da se je zgodila delovna nesreča: »Po prvih ugotovitvah naj bi prišlo do udara elektrike, pri čemer se je hudo poškodoval 26-letni moški. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico. Kriminalisti še opravljajo ogled, zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine nesreče. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo. O nesreči smo obvestili tudi preiskovalnega sodnika, okrožno državno tožilko in pristojni Inšpektorat za delo.«

Kakšno je stanje poškodovanega, smo povprašali v novomeški bolnišnici. Predstojnik Urgentnega centra dr. Bojan Kostić nam je povedal: »Poškodovani ima hude opekline in je v življenjski nevarnosti. Sicer je bil pri zavesti in komunikativen, mi smo ga oskrbeli, nato je bil prepeljan v UKC Ljubljana.«

J. K.