Andrej Kavšek: Za učinkovit razvoj je najpomembnejša infrastruktura

16.11.2022 | 17:00

Črnomelj - ''V iztekajočem se mandatu smo v naši občini naredili velik razvojni korak naprej, a zavedamo se, da nas čaka še veliko dela. Ne bojimo se ga in upam, da smo to dokazali tudi z našim dosedanjim delom,'' je na nedavni novinarski konferenci v Restavraciji Štajdohar poudaril župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, ki je ob svoji vnovični županski kandidaturi izpostavil najpomembnejše izvedene projekte v preteklem mandatu ter nanizal nekaj ključnih načrtov za prihodnost.

Skupaj s predstavniki njegove Liste za razvoj, s katero se podaja na nedeljske lokalne volitve, je osrednjo pozornost namenil investicijam v aktualnem mandatu ter črpanju evropskih in državnih sredstev ter ob tem poudaril, da je občina Črnomelj v času njegovega županovanja pridobila za dobre 4 milijone evrov več sredstev, kot ji je to uspelo v predhodnih mandatih. ''O napredku in razvoju največ povedo konkretne številke: proračun občine je leta 2019 znašal 14 milijonov evrov, proračun leta 2022 pa kar 28,6 milijonov evrov, od tega je skoraj 7 milijonov evrov evropskih ali državnih sredstev,'' je povedal Kavšek ter ob tem izpostavil sofinanciranje izgradnje nove OŠ Loka v višini skoraj 8,3 milijone evrov, OŠ Dragatuš okrog 1,7 milijona evrov, kanalizacije Črnomelj 1,8 milijona evrov, kolesarske povezave Črnomelj – Kanižarica 0,5 milijona evrov ter obnove gradu Črnomelj skoraj 1,3 milijone evrov.

Poleg Andreja Kavška so na novinarski konferenci sodelovali tudi kandidati na njegovi Listi za razvoj: nosilec liste v 1. volilni enoti in podžupan Dubravko Čengija, nosilka liste v 2. volilni enoti Mateja Babič, dolgoletna novinarka in specialistka komuniciranja, Maja Moravec, scenografinja in arhitektka, prav tako kandidatka v 2. volilni enoti, ter Zoran Špec, nosilec liste v tretji volilni enoti, sicer delovodja na Komunali Črnomelj. Ko je beseda tekla o prihodnosti v občini Črnomelj, pa je župan povzel skupno stališče, da je zdaj zagotovo najpomembnejša izgradnja osnovne infrastrukture, saj je to temelj kakovostnega bivanje, ki zagotavlja udobno in varno življenje starejših, hkrati pa privablja mlade nazaj v Belo krajino, namesto da bi iz nje odhajali, s čemer se v teh krajih soočamo že desetletja.

Županski kandidat in njegova ekipa se, kot sporočajo iz volilnega štaba, optimistično podajajo na lokalne volitve, saj verjamejo, da bodo volivke in volivci prepoznali vrednost opravljenega v iztekajočem se mandatu ter podprli ključne prioritete prihodnosti. Mednje med drugim sodijo gradnja šol in vrtcev, zdravstveni dom, varstveno delovni center, oskrbovana stanovanja, komunalna infrastruktura, prostorski in zazidalni načrti; ureditev mestnega jedra v Črnomlju ter in vaških središč v Dobličah, Adlešičih, Dragatušu in na Vinici; zaščita habitata črnega močerila in centralnega zajetja pitne vode za Belo krajino v Dobličah; nadaljnje urejanja infrastrukture ob meji in obnova jezov na Kolpi; podpora razvoju kmetijstva in turizma kot dvema temeljnima panogama razvoja podeželja; aktivno urejanje poslovnih con za razvoj gospodarskih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo (TRIS, Otovec); projekt filmski studii; razvoj visoko naprednih programov s področja računalništva, robotike in programiranja ter nadaljnja podpora razvoju društev, klubov in mladinskih dejavnosti.

M. K.