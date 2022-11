Obnovljene Tri fare, luči v Kapljiščah, cesta do Boginje vasi in posodobljena Tomšičeva

16.11.2022 | 08:25

Tri fare (Fotografije: Občina Metlika)

Boginja vas

Tomšičeva ulica

Kapljišče

Metlika - Pred metliškim občinskim praznikom se kar vrstijo odprtja različnih lokalnih pridobitev.

Obnovljeno pokopališče z okolico

Pokopališče pri Treh farah v Rosalnicah velja za enega največjih spomenikov sakralne umetnosti v Beli krajini. Lani so obnovili okolico, uredili zeleno parkirišče z 18 parkiranimi prostori in dve pešpoti, letos pa so v tretji fazi uredili okolico romarskega središča in tudi pokopališče. Vsa dela je opravila Komunala Metlika, občina pa je za ureditev namenila 142.760 evrov. Občina je prav tako vseskozi finančno podpirala obnovo spodnje cerkve Lurške Matere Božje, ki je bila po 20 letih letos dokončana in blagoslovljena.

Vas razsvetljena

10. novembra so uradno predali namenu novo urejeno javno razsvetljavo v vasici Kapljišče. Prva dela so bila opravljena že lani ob rekonstrukciji ceste skozi naselje, ko so položili zaščitne cevi, postavili temelje za drogove in zgradili novo prižigališče za cestno razsvetljavo. Nato je denarja zmanjkalo, letos pa so le postavili 9 cestnih svetilk. Potrebnih 24 tisočakov je prišlo iz državnih sredstev za obmejna območja.

Cesta do Boginje vasi

Prebivalci Boginje vasi se lahko od letos vozijo po novi, preplaščeni cesti, ki so jo 10. novembra uradno predali namenu. Preplastitev v dolžini 800 m se je izvedla od cestišča Boršt, križišča za Mlake, do Boginje vasi. V sklopu preplastitve se je uredilo tudi odvodnjavanje. 68 tisoč evrov je prispevala občina, štiri tisočake je primaknila Krajevna skupnost Podzemelj.

Prenovljena Tomšičeva

Včeraj pa so namenu predali preplaščen del ceste in novo urejeno javno razsvetljavo v Tomšičevi ulici v Metliki. 57.400 evrov je zagotovila Občina Metlika.

M. K.

