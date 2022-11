V avtu zaklenjen otrok, v dvigalu ujet stanovalec

16.11.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 12.17 se je na parkirišču v ulici Golijev trg v Trebnjem otrok zaklenil v osebni avtomobil. Gasilci PGD Trebnje so s tehničnim posegom otroka rešili in ga predali materi.

Ob 13.17 pa je v Jakčevi ulici v Novem mestu oseba ostala ujeta v dvigalu stanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto so jo s tehničnim posegom rešili.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Stare vasi na Bizeljskem, da bo danes med 8.00 in 11.00 uro motena dobava vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. V primeru slabega vremena dela odpadejo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAKLO, TP MALE RODINE, TP RODINE PRI ČRNOMLJU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA, TP PLANINA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VIDOŠIČI, izvod Vidošiči.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO, izvod 5.PLANKAR-TRGOVINA-LEVO;

- od 19:30 do 20:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRMILA;

- od 21:00 do 22:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE KOGENERACIJA;

- od 22:30 do 23:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TOPLICE;

- od 22:30 do 23:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BAZENI DOL. TOPLICE;

- od 23:40 do 17.11.2022 0:40 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZDRAVILIŠČE DOL. TOPLICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPNIK, TP ČEŠNJEVEK, TP SKROVNICA, TP ZAVRH in TP AREMBERG;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE, izvod 5.DOL. PONIKVE OB CESTI LEVO in izvod 6.DOL. PONIKVE OB CESTI DESNO;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC PRI ČATEŽU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP KK Loka, nizkonapetostno omrežje – Proti Loki predvidoma med 8. in 14. uro, na območju TP Mali Lukovec predvidoma med 8.30 in 11. uro, na območju TP Impolca pa predvidoma med 13.30 in 16. uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Šentlenart gozdna, nizkonapetostno omrežje – Smer želežniška postaja Vidmar Džuro predvidoma med 10. in 13. uro.

M. K.