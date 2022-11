FOTO: Sončki presrečni, da prihajajo na Bučko v nov varstveno-bivalni objekt

16.11.2022 | 09:30

Rezanje traku na otvoritvi: eden od bodočih stanovalcev doma Žiga Černič, škocjanski župan Jože Kapler, Enri Uhanovič, podpredsednik Zveze Sonček, ter Luka Omladič, sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.

Člani društva Sonček, nekateri od njih prihajajo na Bučko.

Bučka - Včeraj popoldne so na Bučki slovesno predali namenu Varstveno bivalni objekt (VBO) Bučka, namenjen nastanitvi in delovanju ranljivih skupin v naši družbi.

V njem bo v skupnosti izven primarne družine bivalo šest odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju – vsi so člani Društva Sonček – društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, sedma oseba pa se bo na samostojno življenje navajala v t.i. učnem stanovanju.

Odločali so se samostojno. Večina jih prihaja iz novomeške občine, eden iz šentjernejske in ena gospa iz sevniškega konca, stari so od 25 do 40 let, nihče ni na invalidskem vozičku. Vsak bo imel svojo sobo, imajo skupno kuhinjo, jedilnico z dnevno sobo, sanitarije, pa lepo teraso s čudovitim razgledom.

Živeli čim bolj samostojno

Iztok Suhadolnik

Kot je povedal direktor Zveze Sonček Iztok Suhadolnik, zagovarjajo normalizacijo teh oseb, ki bodo tu zaživele čim bolj samostojno, ob podpori sodelavcev oz. varuhov, ki jih bodo usmerjali in jim pomagali pri opravilih, ki jih sami ne bodo zmogli.

Veselje je bilo neizmerno – tako bodočih stanovalcev nove, lepo urejene in opremljene hiše, ki bo sredi decembra čisto zares postala njihov novi dom, njihovih staršev, ki so srečni, da se bodo otroci vpeljali v čim bolj samostojno življenje, ter vseh ostalih, ki so zaslužni, da je tak center sploh nastal v občini Škocjan.

Javila se je le Občina Škocjan

Škocjanski župan Jože Kapler, upravičeno ponosen na nov Varstveno-bivalni objekt na Bučki, ki jim je odlično uspel.

Skupna dnevna soba s kuhinjo in jedilnico je obiskovalce očarala.

Otvoritvena slovesnost je bila lepo obiskana.

Veselje v novi sobici: Jože Kapler z Žigo Černičem in Violeto Suhadolnik.

»Izjemno sem vesel, da smo pri nas vzpostavili tak objekt za ranljive skupine, ki jim omogoča vključevanje v družbo in omogoča vsem, ki so iz zdravstvenih razlogov prikrajšani v življenju, da bodo imeli svetlejšo prihodnost. Skoraj deset let je od pobude Razvojnega centra Novo mesto, da išče ustrezno lokacijo med 21 občinami Dolenjske, Kočevske in Bele krajine in Občina Škocjan se je odločila za tak projekt. Potrebno je bilo veliko aktivnosti, usklajevanj z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, a imeli smo trdno podporo Razvojnega centra NM. Ko je bila stvar dorečena, tudi z dogovorom regij za JV regijo, da smo pridobili ustrezno sofinanciranje, smo šli v projektiranje objekta, odkup zemljišča in izgradnjo. Uspelo nam je in vsem hvala,« je dejal župan Jože Kapler.

Prepričan je, da bodo s Sončki dobro sodelovali, tudi na drugih projektih, kot je npr. Zeliščarski center JV Slovenije v Zagradu, park ob Radulji ..., kjer so že njihovi partnerji in delujejo vzajemno v smislu socialnega podjetništva.

350 tisočakov nepovratnih sredstev

Luka Omladič (na levi)

Za objekt je Občina Škocjan najprej odštela 130 tisoč evrov za odkup nekdanje Kaplerjeve domačije, sama izgradnja pa je stala okrog 800 tisoč evrov z DDV. Občina bo zanjo prejela skupaj 350 tisoč nepovratnih sredstev in sicer 200 tisočakov, namenjenih njej, ter še 150 tisočakov, ki so bili prvotno namenjeni občini Kočevje, ki je bila tudi partner v tem projektu, od katerega pa je odstopila in kot je na otvoritvi povedal Luka Omladič, sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so jim oktobra namenili še kočevski del, saj je šlo za izjemno finančno povišanje investicije. Preostali del bo kril proračun Občine Škocjan.

Vsi se bomo učili drug od drugega

Ob otvoritvi je bil presrečen tudi Enri Uhanovič, podpredsednik Zveze Sonček.

Podpredsednik Zveze Sonček Enri Uhanovič

Nejc Goršin Fabjan se veseli izziva, ko bo zaživel samostojno v t.i. učnem stanovanju.

»Lepše kot je ta trenutek na Bučki, sploh ne bi moglo biti. Danes je velik dan, še en dan, ki odpira družbi nekaj boljšega. Že zdavnaj nismo več drugačni, čas je, da postanemo enakopravni del družbe, in to je tisto, k čemur stremimo in si želimo. Ta objekt dokazuje, da se lahko kvalitetno vključujemo – ne glede na osebne okoliščine posameznika. To je pravzaprav nekaj dobrega tako za družbo kot za posameznika. Družba z drugačnostjo kvečjemu pridobi in nič ne izgubi. Upam, da je družba vesela, da smo tukaj, kajti mi smo veseli, da smo tu, da smo povezani in da bomo še naprej do te mere, da bomo bogatili okolico in vse njene programa, dogodke … Pomembno je, da se znamo poslušati, drug drugega razumeti in na koncu bomo ugotovili ,da smo vsi drugačni in vsi enakopravni, čeprav je to floskula. Uživajmo v tem objektu, in drug z drugim. Oglasite se kdaj pri nas, veliko se boste naučili vi od nas in mi od vas,« je dejal.

Sledila je otvoritev objekta. Trak so preprezali: eden od bodočih stanovalcev doma Žiga Černič, škocjanski župan Jože Kapler, Enri Uhanovič, podpredsednik Zveze Sonček, ter Luka Omladič, sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Partnerja projekta sta Zveza Sonček in Sonček – društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, posredniški organ je Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V programu, ki ga je simpatično povezoval Robert Erjavec, so nastopili člani društva Sonček ter učenci OŠ Frana Metelka Škocjan in Vrtca Bučka.

Besedilo in foto: L. Markelj

