Krka nagradila inovatorje

16.11.2022 | 14:20

Z leve: Špela Bohinec, Uroš Mesec, Anja Zaletel, Andrej Rolih in Marko Hrastar (Foto: Krka d.d.)

Nagrado za najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2021 je direktorica Marketinga Elizabeta Suhadolc izročila direktorju Tehničnega inženiringa in storitev Marku Lampretu.

Novo mesto - ''V Krki cenimo inovativne ideje in predloge zaposlenih,'' pravijo v novomeškem farmacevtu, kjer so včeraj najuspešnejše predlagateljice in predlagatelje tudi letos nagradili s Krkinimi priznanji. Tako so se jim zahvalili, ker ''s koristnimi predlogi in izboljšavami prispevajo k napredku podjetja.''

Od leta 2003 do konca lanskega leta so zabeležili že več kot 9000 koristnih predlogov in izboljšav, ki se danes odražajo v izboljšanih delovnih procesih, izdelkih in storitvah. Lani so v sistemu množične inovativne dejavnosti zabeležili 452 predlogov 402 zaposlenih. Nagradili so 440 predlogov, večino pa tudi uporabili v praksi.

»Krkini inovatorji s svojimi predlogi prispevajo k časovno in ekonomsko učinkovitim rešitvam, večji konkurenčnosti in prepoznavnosti Krkinih izdelkov in podjetja ter spodbujajo rast in razvoj Krke. Večina predlogov in izboljšav ima velik mednarodni učinek. Bodisi da gre za inovacije v proizvodnji, implementirane na Krkinih petih trgih z lastno proizvodnjo, ali izboljšave v delovnih procesih, ki so pogosto prenesene na najmanj 40 trgov, kjer ima Krka podjetja in predstavništva,« je, kot sporočajo iz Krke, na srečanju poudarila direktorica Marketinga Elizabeta Suhadolc.

Najboljši na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2021 (in obrazložitve)

Najboljši predlagatelj v letu 2021 je Marko Hrastar, vodja delovne enote v Tehnični službi v Proizvodnji zdravil. Na področju inovativnega dela je že dolgo zelo aktiven. Skupaj s sodelavcema je predlagal, kako na kartonirnem stroju pri pakiranju odpraviti težave z naleganjem in nameščanjem pokrovčkov na pršilo Septabene ter lomljenjem pršilk ob napačnem vlaganju v vsebnik. Problem so zaznali s hitro kamero, kar je edinstven način reševanja tovrstnih izzivov.

Sam pravi: »Pri pripravi predlogov sodelujem s sodelavci z različnih področij. Svoje delo opravljam z veseljem, zato mi ni težko poiskati predlogov, ki pomagajo k izboljšanju ali optimizaciji procesov.«

Najboljšo izboljšavo v letu 2021 je dal pomočnik vodje oddelka Andrej Rolih iz Inženiringa in tehničnih storitev. Nanaša se na izkoriščanje stranske (odpadne) toplote odparkov tehnološke pare. Ker se je rešitev pokazala kot učinkovita, so sisteme nadgradili v več Krkinih obratih, upošteva pa se tudi pri novih naložbah. »Izmerili smo več kot 30 % večjo izrabo stranske toplote odparkov kondenzata pri enaki porabi tehnološke pare. V času visokih cen energije je to prispevek k obvladovanju stroškov, in kar je še pomembno, zmanjšali smo ogljični odtis podjetja,« je pojasnil prednosti predlagane rešitve.

Najboljši koristni predlog v letu 2021 so dali Špela Bohinec, Uroš Mesec in Anja Zaletel iz Strateškega marketinga. S številnimi novimi funkcionalnostmi in avtomatizirani rešitvami so nadgradili sistem za elektronsko zbiranje podatkov o bolnikih v kliničnih študijah redne klinične prakse. Nagrajeni sistem je prinesel številne prednosti - večjo kakovost in hitrejšo obdelavo podatkov ter posledično hitrejše zaključevanje raziskav, manjše možnosti za napake ter boljši in lažji nadzor poteka raziskav.

Najboljša organizacijska enota na področju množične inovativne dejavnosti, ki je dala v letu 2021 največ koristni predlogov in izboljšav, je bila poslovna enota Inženiring in tehnične storitve.

M. K.