Martinov pohod, Martinova tržnica …

16.11.2022 | 10:30

Zbralo se je okrog 60 pohodnikov.

Na Karlovškovem trgu je bilo živahno.

Šmarjeta - Martinova nedelja je bila v šmarješki občini zelo živahna. Dopoldne so se pri fontani cvička v Šmarjeti zbrali pohodniki - kar okrog 60 - ter se v organizaciji Društva vinogradnikov Šmarjeta najprej podali na pohod proti vinskim goricam. Seveda ni manjkala degustacije vina.

Pri vinski fontani v Šmarjeti so bila obiskovalcem na voljo izbrana lokalna vina, na Karlovškovem trgu pa je popoldne delovala Martinova tržnica z dobrotami Dvorca Gregorčič ter lokalnih ponudnikov in društev. Zbrani so okušali mlado vino, pečen kostanj, sladke dobrote, suhomesnate izdelke, izdelke iz medu …

Seveda ni šlo brez krsta mošta, ki je postalo vino. To je v družbi vinogradnikov opravil novi župnik g. Alfons Žibert. Sledila je napitnica ob kozarčku mladega vina Mešanega pevskega zbora PGD Zbure. Za prijetno vzdušje so poskrbeli harmonikar Klemen Hribar in harmonikarji, ansambel bratov Šuštaršič, čarovnik Toni pa je zabaval ne le najmlajše, ampak vse generacije obiskovalcev.

L. Markelj, foto: TŠKT Šmarješke Toplice

Galerija