S ceste zletel zaradi pretežke noge

16.11.2022 | 12:10

28-letnik je pri Lešnici s ceste zletel zaradi prevelike hitrosti, danes pojasnjujejo na PU Novo mesto (Foto: FB PKD)

Zasežena avtomobila na meji: Audi Q3 ... (Foto: PMP Obrežje)

... in BMW 340i (Foto: PMP Obrežje)

Včeraj nekaj pred 12. uro se je zgodila prometna nesreča v Jelšah pri Otočcu. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnici. Policisti bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov uvedli prekrškovni postopek.

Vlomil in odnesel nakit ter denar

V Šentrupertu je med 16.30 in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo, ukradel je denar in zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3000 evrov škode.

Na Obrežju zasegli ukradena avtomobila

Na mejni prehod Obrežje je na izstop iz Slovenije z osebnim avtomobilom BMW 340i nemških registrskih oznak pripeljala voznica, državljanka Bosne in Hercegovine. Policisti so ugotovili, da jim je predložila ponarejeno najemno pogodbo za vozilo. Pri preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu je bilo ugotovljeno, da so nemški varnostni organi za avtomobil (letnik 2021) razpisali iskanje. Policisti so avtomobil zasegli, voznici odvzeli prostost in jo s kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj ponarejanja listin in prikrivanja privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zanjo odredil pripor.

Prav tako na izstop iz Slovenije je z osebnim avtomobilom Audi Q3, letnik 2022, španskih registrskih oznak, pripeljal državljan Bolgarije. Tudi Audi je bil ukraden in je bilo zanj razpisano iskanje. Avtomobil so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Loče, Nova vas, Dobova) izsledili in prijeli 32 državljanov Rusije, 14 državljanov Indije, sedem državljanov Iraka, štiri državljane Irana, štiri državljane Maroka, dva državljana Palestine in dva državljana Nepala.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu sicer skupno posredovali v 55. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 205 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč, v katerih je nastala ''le'' premoženjska škoda. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma, goljufije, ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.