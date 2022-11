V Krškem o kadrovski problematiki v energetiki

17.11.2022 | 08:10

Foto: Fakulteta za energetiko

Krško - Kadrovska problematika v energetiki še ni nepremostljiva, se pa z vse manjšim generacijskim prilivom in odhodi v tujino postopno siromaši baza tovrstnih kadrov, so ocenili na včerajšpnji okrogli mizi, ki jo je med Dnevi posavske energetike 2022 pripravila krška Fakulteta za energetiko. Največ pomanjkanja tega kadra sicer občutijo v severovzhodni Sloveniji.

Pomanjkanje kadra v energetiki gre tudi na rovaš izseljevanja in dnevne migracije oz. za konkurenco in bližino Avstrije, je pojasnil rektor mariborske univerze Zdravko Kačič.

Pomanjkanje kadrov je sicer ocenil za globalni pojav, rešitve zanj pa vidi v celostnem nastopu politike, ki bo povezala izobraževalne ustanove, gospodarstvo in druga okolja z usklajenimi mehanizmi in zavedanjem, da je nujno potrebno zagotavljati stimulativne delovne pogoje, ki vključujejo tudi ustrezno nagrajevanje.

Sicer pa bi morali mlade in obetajoče kadre z aktivno kadrovsko politiko in zaposlitveno ponudbo pritegniti že med študijem. Ocenil je še, da je kriza s kadri pereča že nekaj let, vendar pa v različnih delih Slovenije različno močna.

Dekan krške Fakultete za energetiko, ki deluje v okviru mariborske univerze, in uvodničar okrogle mize Sebastijan Seme je ocenil, da do kadrovskih težav ne prihaja zaradi šolstva, temveč zaradi manjšanja natalitete v državi, hkrati pa pada število vpisanih študentov tehnične smeri. Rešitev bi lahko prinesla ustrezna obravnava te problematike, skupaj z gospodarstvom pa morajo najti pot, kako mlade navdušiti za študij tehnike in energetike, je dodal.

Vodja službe za upravljanje in razvoj kadrov v družbi Eles Dušan Krajnik je dejal, da so visoko tehnološka družba, ki ji zdaj še uspeva nadomeščati kadre, ki odhajajo v pokoj. S t. i. lovom na glave na trgu dela iščejo predvsem mlad in sposoben kader, z mamljivimi pogodbami in vabili pa jih skušajo privabiti tudi iz drugih srenj. Sicer pa opažajo konkurenco tujine in da se slovenski kadrovski bazen vse bolj prazni. Krize pri zagotavljanju kadrov Eles še ne občuti, je pa ta pred njihovimi vrati, je še menil Krajnik.

Generalni direktor krške Gen energije Dejan Paravan je ocenil, da je kadrovska problematika v energetiki pereča predvsem zadnji dve leti. Med covidno epidemijo se je sicer nekoliko unesla, po tej pa je povsod po državi težje priti do kakovostnega energetsko izobraženega kadra.

Napovedal je več napora za zagotovitev tehničnega in dovolj raznovrstnega kadra ter opozoril, da je treba kadrom ponuditi prave stvari. Gre tudi za poslanstvo, ki mora biti privlačno tudi za mlade, je še pristavil.

Vodja proizvodnje v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) Gorazd Pfeifer, je povedal, da se v Neku s pomanjkanjem kadrov še ne srečujejo toliko kot druga energetska podjetja. Smernico, da je do kakovostnega kadra vse težje priti, sicer zaznavajo, ker so tako rekoč "prvi v vrsti", pa "kader dobijo prioritetno". Gre predvsem za problematiko, ki jo doživljajo Nekovi poslovni partnerji, posebnih težav s kadri pa v krški nuklearki ne pričakujejo, je še dejal.

STA; M. K.