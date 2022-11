Izjemna malenška zgodovina zdaj na informativnih tablah

17.11.2022 | 10:30

Domačin Jože Lorber kaže, kod poteka starodavno obzidje gradišča.

Milan Kreačič je kot predsednik zbrane nagovoril v imenu Turističnega društva Velike Malence.

Ena od tabel je pri cerkvi svetega Martina, pred katero so se spominsko fotografirali udeleženci slovesnega odlkritja tabel. (Vse foto: M. L.)

Velike Malence - Na Velikih Malencah so nedavno odkrili in blagoslovili informativne table, ki označujejo kulturna spomenika Cerkev svetega Martina na Velikih Malencah in Arheološko območje Šentvid-Malence. Table stojijo pri tej cerkvi in pri poslovilni vežici na pokopališča ter na območju Gradišča pri Velikih Malencah.

Šest tabel, ki so skupni projekt novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Turističnega društva Velike Malence, z besedilom v slovenskem in angleškem jeziku in s slikami predstavljajo zanimive rezultate dolgoletnega dela arheologov, konservatorjev, restavratorjev, muzealcev in drugih strokovnjakov.

Na priložnostni slovesnosti ob odkritju so zbrane nagovorili predsednik Turističnega društva Velike Malence Milan Kreačič, vodja novomeške območne enote Dušan Štepec, konservatorski svetnik iz novomeške območne enote Uroš Bavec, umetnostna zgodovinarka Oži Lorber, znanstvena sodelavka iz Arheološkega inštituta ZRC SAZU Zvezdana Modrijan. Table je simbolično odkril brežiški župan Ivan Molan, blagoslovil jih je župnik na Čatežu ob Savi Jože Pacek. V čast tablam in bogati kulturni zgodovini Velikih Malenc so poleteli golobi-pismonoše, ki jih ima domačin Vlado Lopatič.Skrbnik tabel je Turistično društvo Velike Malence.

Udeleženci dogodka so se tudi sprehodili med tablami, pri čemer je restavrator domačin Jože Lorber omenil vrsto zanimivih podrobnosti o tem arheološko dragocenem prostoru, ki so jih arheologi že natančno raziskali, nekatere pa še čakajo na podrobno proučitev.

M. L.

