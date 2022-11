Gasilci, reševalci in policisti do obolelega

17.11.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 16.42 so v Cankarjevi ulici v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala obolela oseba, ter omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj. Na kraju so bili prisotni policisti.

Maček na drevesu

Ob 16.30 so v Ulici Marjana Kozine v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto z uporabo dvigala rešili mačka z drevesa.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, TP NAKLO, TP RODINE PRI ČRNOMLJU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA, TP PLANINA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRABROVEC, izvod Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 5:30 do 7:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PTT NOVO MESTO;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 8.GAS. DOM;

- od 8:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA, izvod 1.SOTESKA;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOŠKA VAS, izvod 1.CERKEV;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METROPOL;

- od 12:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM. SL. PIONIRJEV DOL. TOP, izvod 7.EKONOMIJA NASELJE ČEZ CESTO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP MALE BRUSNICE, TP ŽERJAVIN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 8:45 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMŠTAL, izvod 2.PRIMŠTAL;

- od 9:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŠKA GORA, TP KRŽIŠČE, TP OKROG in TP ZAGRIČ;

- od 11:00 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ORLAKA;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI DOBRNIČU.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico na območju TP Puščava, nizkonapetostno omrežje – Cerkev predvidoma med 8:00 in 11:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Žejno, Sobenja vas, Mrzlava vas, Cerina Straža, Dobeno, Globočice in Vitovc Stankovo predvidoma med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.