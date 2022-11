Krka z najvišjim dobičkom in prodajo v devetih mesecih doslej

17.11.2022 | 09:00

Jože Colarič (Foto: B. B.)

Novo mesto - Skupina Krka je v devetmesečju zabeležila medletni skok dobička za 26 odstotka na 301,7 milijona evrov. Prihodki od prodaje skupine so medtem porasli za šest odstotkov na 1,2 milijarde evrov, je farmacevtsko podjetje objavilo na spletni strani Ljubljanske borze. Tako dobiček kot prodaja sta dosegla najvišjo raven za to obdobje doslej.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je poslovanje skupine ocenil kot uspešno. "Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini Krkinih ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev," je izpostavil. Količinsko se je prodaja v letni primerjavi povečala za tri odstotke.

S 33,5-odstotnim deležem se je Krka najbolje odrezala v regiji Vzhodna Evropa. Tam je skupina prodala za 414,1 milijona evrov izdelkov, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Razmere na vzhodu Evrope pa po Colaričevih besedah ob ruski invaziji na Ukrajino ostajajo nepredvidljive in zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja.

Po prodaji so sledili trgi Srednja Evropa (22,7-odstotni delež), Zahodna Evropa (19,6-odstotni delež) in Jugovzhodna Evropa (14-odstotni delež). Na domačem trgu je Krka zabeležila 6,2-odstotni delež, v regiji Čezmorska tržišča pa štiriodstotnega.

V prodaji skupine Krka glavnino, 81,9-odstotni delež, predstavljajo zdravila na recept. V prvih devetih mesecih so jih prodali za nekaj več kot milijardo evrov.

V Krki ocenjujejo, da bodo letos presegli načrtovano prodajo in čisti dobiček ter prodali za 1,7 milijarde evrov izdelkov in storitev, ob tem pa ustvarili čisti dobiček v vrednosti okoli 360 milijonov evrov. Delež EBITDA v prodaji naj bi presegel 25 odstotkov.

Ob tem načrtujejo, da bodo letos pridobili registracije za najmanj 12 novih izdelkov, z dodatnimi razvojnimi aktivnostmi pa da bodo zagotavljali še večjo kakovost in varnost uveljavljenih izdelkov. V prvih devetih mesecih so ponudbi dodali šest novih izdelkov.

Vrednost naložb je na ravni skupine v obravnavanem času dosegla 74,9 milijona evrov, od tega 53,1 milijona evrov v obvladujoči družbi. Med njimi so izpostavili končanje opremljanja sodobnega obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, v katerem bodo lahko proizvedli pet milijard tablet in zapakirali osem milijard tablet na leto. Za zadnjo naložbo v Notol 2 so porabili 39,2 milijona evrov.

V prihodnjem letu v skupini, ki je konec septembra zaposlovala 11.489 ljudi, od tega 45 odstotkov v tujini, načrtujejo prodajo v vrednosti 1,8 milijarde evrov in čisti dobiček v višini okoli 300 milijonov evrov.

"Uprava in nadzorni svet sta sprejela trajnostno politiko skupine Krka in ključne strateške cilje najpomembnejših trajnostnih področij, s čimer je jasno začrtana pot Krkinega trajnostnega razvoja," je objavo poslovnega poročila še pospremil Colarič.

Matična družba Krka je med januarjem in septembrom vknjižila 355,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 70 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki od prodaje so se zvišali za 15 odstotkov na 1,05 milijarde evrov.

Nadzorni svet se je s poslovanjem skupine in družbe Krka v prvih devetih mesecih seznanil na sredini redni seji.

Podrobnejši podatki Krkinega devetmesečnega poslovanja spodaj v priponki.

M. K.