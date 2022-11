Družba FS odvzeto licenco (začasno) spet ima

Ljubljana, Žužemberk - V današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu poročamo, da je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) žužemberškemu podjetju FS prevozi, storitve in trgovina odvzela licenco za izvajanje javnih prevozov, zaradi česar je prenehala tudi koncesijska pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo za opravljanje javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu. Iz odvetniške pisarne Škerlj so sporočili, da je Upravno sodišče danes izdalo sklep o začasni odredbi in zadržalo učinkovanje odločbe Gospodarske zbornice Slovenije.

»To pomeni, da ima prevoznik FS, d.o.o. vse licence, da te niso odvzete in da družba storitve prevoza potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu po sklenjenih pogodbah izvaja še naprej,« je sporočil odvetnik Borut Škerlj. »Kazenska sodba, ki je vir problema, je predmet presoje na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Vrhovno sodišče je napovedalo, da bo o dveh vloženih zahtevah za varstvo zakonitosti odločilo v prvi polovici naslednjega leta,« je še dodal.

Kot poročamo v današnjem Dolenjskem listu, je GZS licenco podjetju FS odvzelo zaradi zaradi neizpolnjevanja pogoja dobrega ugleda podjetja. Družba FS je bila namreč lani pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje preslepitve pri pridobivanju posojila ali ugodnosti.

Neupravičene kompenzacije

To je zgodba z dolgo brado, ki se je pravzaprav začela pred kakšnim desetletjem. FS, ki je bilo do leta 2006 v lasti nekdanjega žužemberškega župana Franca Škufce, potem pa je bil v njem uradno zaposlen kot komercialist, je med februarjem 2010 in junijem 2011 od ministrstva za promet neupravičeno pridobilo 134.000 evrov kompenzacij, ki so bile namenjene nerentabilnim linijam, da jih prevozniki ne ukinejo. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je podalo ovadbo zoper družbo FS na Policijsko upravo Novo mesto. Sledila je obtožnica zoper podjetje FS in njegovega zunanjega sodelavca, ki je za družbo urejal posle v povezavi s subvencijami in kompenzacijami. Na Okrajnem sodišču v Novem mestu je omenjeni zunanji sodelavec jeseni leta 2016 dejanje priznal ter bil obsojen na denarno in pogojno zaporno kazen, žužemberško podjetje (v njegovem imenu direktor Janez Papež) pa se je izreklo za nedolžno in krivdo zanikalo. Ko je še tekel predkazenski postopek, je družba ministrstvu preplačane kompenzacije skupaj z zamudnimi obrestmi vrnila, a se kazenski postopek ni ustavil.

Na Okrajnem sodišču v Novem mestu so družbo FS spoznali za odgovorno preslepitve pri pridobivanju ugodnosti in mu naložili plačilo 45.000 evrov denarne kazni. Na sodbo se je FS pritožil na Višje sodišče v Ljubljani, ki je z manjšimi spremembami julija 2018 potrdilo sodbo novomeškega okrajnega sodišča in kazen znižalo na 40.000 evrov. Zoper to sodbo je podjetje nato na Vrhovno sodišče vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki je zadevo vrnilo v ponovno obravnavo prvostopenjskemu sodišču. Na ponovnem sojenju v Novem mestu je bila družba FS septembra 2020 znova spoznana za odgovorno očitanih ji dejanj, ker pa so v tem času nekatere zadeve že zastarale, so obravnavali le neupravičeno prejete kompenzacije med oktobrom 2010 in junijem 2011 v znesku nekaj več kot 77.600 evrov. Sodišče je izreklo kazen v višino 30.000 evrov. FS se je znova pritožilo na Višje sodišče v Ljubljani, to pa je novembra lani potrdilo sodbo okrajnega sodišča.

