Mokronoški občinski svetnik zbil invalida in pobegnil

17.11.2022 | 11:10

Borut Knez (Foto: arhi DL, M. Ž.)

Tudi na našem portalu smo poročali o sobotni prometni nesreči, v kateri je popoldne ob pol petih voznik osebnega avtomobila zbil 66-letni pešca, ki je z berglami hodil iz smeri Mokronoga proti Trebelnem ob desnem robu vozišča, imel je oblečen odsevni brezrokavnik, so takrat poročali policisti, ki so voznika, ki je pobegnil s kraja nesreče, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč, kmalu tudi izsledili. Na podlagi informacij očividcev so ugotovili, da gre za osebni avtomobil znamke Volkswagen in okoli 18. ure v okolici Trebnjega našli parkiran avtomobil, poškodovan po prednjem desnem delu. Pobeglemu 32-letnemu vozniku pa je alkotest pokazal 0,82 miligrama alkohola.

Kot poroča današnje Delo, je pobegli voznik Borut Knez, svetnik v občini Mokronog - Trebelno, ki sobotni dogodek obžaluje, najostreje pa ga je obsodil župan Anton Maver. ''Na kraju nesreče je pustil poškodovanega nezavestnega človeka. Takšno početje je res nesprejemljivo,'' je bil za časnik odločen župan.

Za komentar so novinarji Dela prosili tudi Boruta Kneza, ki je bil kratek: ''Res mi je močno žal za nesrečo, ki se je zgodila, a zgodilo se je v trenutku. Poškodovanemu se opravičujem in upam, da bo čim prej okreval.''

Knez sicer še enkrat kandidira za mokronoškega občinskega svetnika, njegovo ime bo torej na nedeljskih glasovnicah.

Naj spomnimo, da je to v kratkem času že druga prometna nesreča s pobegom v teh krajih. Kot smo poročali, je konec oktobra s kraja pobegnil tudi voznik, ki je do smrti zbil 49-letnika iz Brezja pri Trebelnem.

M. K.