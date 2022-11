V krškem mestnem jedru odprli prenovljeni odsek Ceste krških žrtev

17.11.2022 | 12:40

Foto: MO Krško

Krajšo slovesnost ob odprtju odseka je povezovala Tina Šoln, kulturni program pa je prispeval trobilni kvartet Glasbene šole Krško.

Krško - V Krškem so včeraj odprli prenovljeni odsek Ceste krških žrtev v mestnem jedru med Zatonom in policijsko postajo. Mestna občina Krško je v okviru dobrih 460.000 evrov vrednega projekta celovito prenovila tamkajšnjo cestno in drugo infrastrukturo. Družba Elektro Celje je ob tem uredila novo povezavo t. i. trafo postaj, podjetje Rudar pa toplovod.

Med celovito prenovo Ceste krških žrtev od Zatona oz. natančneje od Karizme do križišča pri Policijski postaji Krško so prenovili vodovodne in optične napeljave, cestno razsvetljavo, kanalizacijo, pločnik in njeno cestišče, so sporočili s krške občine.

Celotno prenovo so opravili v petih zaporednih korakih, dela pa so spremljale popolne premične prometne zapore.

Prenovo Ceste krških žrtev sta sicer Direkcija RS za infrastrukturo in Mestna občina Krško zastavili stopenjsko, po končanju potekajoče prenove drugega cestnega odseka do leskovškega trgovskega središča pa se bodo lotili še prenove zadnjega cestnega odseka od krške hidroelektrarne do starega savskega mosta oz. do Zatona. Po končanju celovite prenove celotne Ceste krških žrtev naj bi direkcija to predala občinskemu upravljanju.

M. K.