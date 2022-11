Mojca Šenica za topliško županjo

17.11.2022

Mojca Šenica (Foto: arhiv DL)

Dolenjske Toplice - Mojca Šenica, mag. vzgoje in menedžmenta v zdravstvu, se je za kandidaturo za županjo Občine Dolenjske Toplice odločila na pobudo občanov. Zadnja dva mandata je bila občinska svetnica, v enem tudi podžupanja. Pravi, da so njene prednosti v poznavanju ureditve lokalne samouprave, ima izdelano jasno vizijo in strategijo razvoja občine.

»Pred nami sta velika projekta – gradnja vrtca in obvoznice. Želim prispevati k transparentni izvedbi, hkrati pa zagotoviti, da ne bodo zapostavljena druga področja.« Dodaja, da bo treba urediti tudi varne poti s pločniki in avtobusnimi postajališči, kanalizacijo, skrbeli bodo za razvoj turizma, uredili dnevni varstveni center za starejše in našli prostor za mlade.

»Obljubim lahko, da bo moja politika temeljila na povezovanju, strpnosti, spoštovanju, dialogu in medosebnem razumevanju, na vrednotah, ki jih tudi osebno dosledno spoštujem,« je poudarila kandidatka stranke SD, ki jo podpira tudi Gibanje Svoboda.

M. Ž.