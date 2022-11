FOTO: Jože Klančar na pogorišču dobil nadomestno bivališče

17.11.2022 | 14:10

Jože Klančar (v sredini) z županom Gregorjem Macedonijem, predsednico OZ RKS Novo mesto Vesno Dular, predsednico KORK Prečna Marjano Meznarčič in predsednikom KS Prečna Mariom Krapežem. (Foto: M. Ž.)

Kuzarjev Kal - Jože Klančar s Kuzarjevega Kala nad Prečno, ki mu je konec julija v silovitem požaru povsem pogorela hiša, je dobil nadomestno bivališče. Na pobudo Mestne občine Novo mesto, Krajevne skupnosti Prečna in KORK Prečna so na novomeškem območnem združenju Rdečega križa organizirali akcijo zbiranja denarja za nakup bivalnega kontejnerja. Ta od včeraj stoji na mestu, kjer je še nekaj mesecev nazaj stal njegov dom, v njem je majhna kuhinja, soba in stranišče s tušem.

Vesna Dular, predsednica OZ RKS Novo mesto, je ob današnjem obisku pri Jožetu povedala, da je bila akcija, ki so jo izpeljali skupaj v občino, kar odmevna in odzivna. Prošnji na pomoč so se odzvali posamezniki, podjetja, Rdeči križ Slovenije, krajevne organizacije Rdečega križa, Radio 1 in Odvetniška zbornica Slovenije, mestna občina pa je organizirala tudi dobrodelni teniški turnir. Bivalni kontejner so nabavili pri podjetju Rem iz Trebnjega, ostalo pa je še nekaj denarja za nadstrešek in manjši leseni objekt, ki bo služil za shrambo in delavnico.

Novomeški župan Gregor Macedoni pa je dejal, da je to neka kratkotrajna rešitev za Jožetovo bivanje in da si želijo, da bo s sredstvi, ki jih bo dobil iz zavarovalnine, tudi ponovno postavil nov dom, v katerem bo lahko varno in primerno živel. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so pomagali.

Jože Klančar je hvaležen in poln načrtov za naprej, veseli se selitve iz bivalne prikolice, ki mu je do sedaj nudila streho nad glavo.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija