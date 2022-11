Varneje mimo šole

18.11.2022 | 09:00

Foto: Občina Črnomelj

Vinica - Vodstvo črnomaljske občine je skupaj z učenci in ravnateljico OŠ Vinica Ines Žlogar uradno predalo namenu novo prometno ureditev pri viniški šoli. Naročnica nove prometne ureditve je bila - ker je cesta državna - Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, investicijo pa je sofinancirala Občina Črnomelj.

V novi prometni ureditvi je narejena trapezna grbina na prehodu za pešce med šolo in vrtcem, urejeno odvodnjavanje, asfaltirano 150 m regionalne ceste, 100 m pločnikov in cestna razsvetljava. Občina je dela (opravil jih je novomeški CGP) sofinancirala v vrednosti okoli 85.800 evrov, celotna naložba pa je znašala okoli 183.700 evrov.

Pester kulturni program ob odprtju so pripravili učenci OŠ Vinica z mentorji. Poleg nastopa otroškega in mladinskega pevskega zbora viniške šole so se, kot sporočajo z občine, z recitacijami predstavili učenci iz različnih razredov.

Po koncu prireditve so predstavniki učencev od 1. do 9. razreda in vrtca s tekom simbolično prerezali trak ter tako uradno predali namenu novo prometno ureditev pri OŠ Vinica.

M. K.

Galerija