Volitve romskega svetnika v Semiču šele 15. januarja

18.11.2022 | 08:10

Foto: arhiv DL

Semič - V nedeljo bodo v občinah, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, volili tudi romske svetnike. Zakon o lokalni samoupravi določa 20 občin, v katerih imajo Romi svojega predstavnika v občinskem svetu. A v dveh od njih, Semiču in Lendavi, v nedeljo volitev romskih svetnikov še ne bo, ampak bodo te potekale 15. januarja.

V obeh občinah so morali namreč razpisati naknadne volitve romskega svetnika, saj v predvidenem roku za to svetniško mesto niso dobili nobene kandidature za nedeljske lokalne volitve.

Na ministrstvu za notranje zadeve, ki tudi za te volitve izdela volilne imenike in pripravi podatke za tisk obvestil volivcev, so pojasnili, da so obvestilo o razpisu naknadnih volitev za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti, doslej prejeli le za omenjeni dve občini.

Volitve predstavnikov romske skupnosti so sicer v Sloveniji prvič potekale leta 2002, potem ko je zakon o lokalnih samoupravi določil, da imajo Romi na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika.

Poleg Semiča in Lendave imajo romske svetnike tako še v občinah Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogaševci, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče.

STA; M. K.