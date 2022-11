Zjutraj sta se dva prevrnila

18.11.2022 | 07:00

Včeraj ob 7.01 je v naselju Prečna, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste na brežino in se prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, postavili avto na kolesa, ga umaknili s ceste, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 8.54 je cesti Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na bok. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, postavili avto na kolesa, ga umaknili s ceste in očistili kraj dogodka. Poškodovanih ni bilo.

Zaklenjena v stanovanju

Ob 17.51 so na Trgu svobode v Metliki gasilci PGD Metlika iz zaklenjenega stanovanja s tehničnim posegom rešili zaklenjeno stanovalko.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Sela;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJA VAS, TP VLEČNICA, TP GRIČICE, TP SEDEŽNICA-GAČE, TP ČRMOŠNJICE ME.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 1, izvod 3.CEROVEC;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELIŠČE, izvod 1.SELIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRAD 1968;

- od 11:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNIK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 10:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRSTENIK; od 11:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BAJHOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica Dobrava in Pot na Dobravo med 8. in 10. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Pionir samski dom, nizkonapetostno omrežje - Ilije Gregoriča med 10. in 12. uro in na območju TP Drnovo, nizkonapetostno omrežje - Gostilna Stanko med 8. in 13. uro.

M. K.