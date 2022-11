Goga na knjižni sejem s težko artilerijo

18.11.2022 | 10:10

Prevajalka Seta Knop, avtorji Ivana Djilas, Mirana Likar, Mirt Komel in Tadej Golob ter urednica Jelka Ciglenečki. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeška založba Goga je v sredo na tako rekoč že tradicionalni novinarski konferenci pred začetkom Slovenskega knjižnega sejma v knjigarni Konzorcij predstavila svoje zadnje novosti. Tokrat na osrednjo slovensko prireditev, posvečeno knjigi, prihaja s težkim orožjem, s knjigami ki bodo na sejmu nedvomno v središču pozornosti.

Te bo najverjetneje deležen peti kriminalni roman Tadeja Goloba. Prve štiri knjige iz te njegove serije Jezero, Leninov park, Dolina Rož in Virus so podirale rekorde tako po branosti kot po prodaji, k čemur je dodatno pripomogla tudi ekranizacija njegovih kriminalnih zgod o detektivu Tarasu Birsi na TV Slovenija. Ne gre dvomiti, da bo tako tudi s petimi romanom iz serije, Koma, ki pa ga je napisal tudi na osnovi lastne izkušnje, ko je bil po alpinistični nesreči dva tedna v komi, ki ji je sledila zahtevna rehabilitacija, ki pa jo je trdoživi pisatelj prestal s pospešeno hitrostjo in vmes dokončal še prejšnji roman Virus. V Komi se inšpektor Taras Birsa prav tako zbudi iz kome, ki mu je izbrisala lep del spomina, in tudi njega čaka zahtevna rehabilitacija, svoje pa v Golobovi zgodbi opravi tudi covid in tudi v službi so se v času, ko ga ni bilo tam, zgodile zlovešče spremembe.

Kriminalka je tudi roman prve dame irske kriminalke Tane French, sodobne Agathe Christie V gozdu v izjemnem prevodu Maje Novak. Gre za svetovno uspešnico, prvo iz niza njenih šestih knjig, za katere urednica založbe Goga Jelka Ciglenečki upa, da se bodo v naslednjih letih prav tako znašle v njihovem programu.

Iz istih logov kot Tana French, ki je po svoji osnovni izobrazbi gledališka in filmska igralka, prihaja tudi Ivana Djilas, izjemno uspešna gledališka režiserka, ki se je pred časom odzvala vabilu Mladine, za katero je spisala več kolumn oziroma zgodb, ki se dogajajo v družini Gombač - Djilas. Kdor je imel priložnost spoznati Ivano, pozna njeno inteligenco in duhovitost, s katero se je lotila tudi pisanja o vsakdanjih dogodkih doma, zelo veliko o njeni knjigi zgodb pa pove tudi njen naslov A si lahko vsaj enkrat tiho. Pa niso to le zgodbe o otrocih, možu, domu in njej v tej zmešnjavi, ampak zgodbe o vsem, kar se nam dogaja, tudi o emigrantih, ki se v Makedoniji po avtocesti s kolesom vozijo proti Sloveniji, o ženskah, gledališču, Natovem bombardiranju Beograda in številnih drugih temah, ki so bile tisti dan ali tisti teden, ko se je Ivana spravila k pisanju, glavne v njenem mikrokozmosu. Umetniško zaigrane družinske fotografije Petra Uhana so pomemben del knjige.

Ženska hiša Mirane Likar bo Gogin adut novomeškega festivala kratke proze Novo mesto short, kjer do sedaj novomeška založba, čeprav je pobudnik in organizator festivala in nagrade, te do sedaj še ni dobila. »Vojna sirota išče svoje starše; ostarela vdova drsi iz enega jezika v drugega, iz ene družine v drugo; deklica odkriva zapleteni svet odraslih; osamljeni Mostarčan zaman čaka na vrnitev izgubljene hčerke; detomorilka razkriva kompleksno zgodbo razpada neke države … « so teme njenih zgodb, vsekakor vrednih pozornosti bralca.

Od Mirta Komela smo po dveh uspešnih in dobro branih detektivskih romanih v twin peaks slogu Medsočje in Detektiv Dante pričakovali še eno kriminalko, a nas je presenetil s selitvijo v drug žanr. Akiles je zgodba štiriindvajsetih ur v času vstajniških dogodkov izpred desetih let, v središču katerih se je tedaj znašel tudi avtor.

V kategorijo kratkih zgodb spada tudi že nagrajena knjiga hrvaške pisateljice Maše Kolanović Spoštovani žužki in druge srhljive zgodbe. Gre za 12 kratkih zgodb z aluzijo na Kafkovega hrošča, srhljivo dobre zgodbe, ki so postavljene v dogajanje tukaj in zdaj, kot jih je na novinarski konferenci označila prevajalka Seta Knop. Avtorica ves čas prehaja mejo med realnim in fantastičnim ter intimnim in družbenim, pri čemer se loteva najrazličnejših tem, od družbenopolitičnih pa vse do materinstva, starševstva in smrti.

I. Vidmar