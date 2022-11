Kaj, če pride do energijskega mrka? Pobuda za sofinanciranje električnih generatorjev

18.11.2022 | 17:10

Stane Bregar pred staro zadružno Lesjakovo elektrarno.

Doma že imate agregat za rezervo?

Bregar v rokah drži fotko nekdanjega šentjernejskega župnika g. Antona Lesjaka, ki je bil zaslužen za marsikaj v Šentjerneju.

Letnica, ki pove, da bo čez dve leti minilo sto let, odkar je v Šentjerjeju zagorela prva žarnica.

Šentjernej - Smo tik pred zimo in živimo v času energetske krize in draginje. Situacija na področju preskrbe z električno energije je zaskrbljujoča v Evropi in v Sloveniji ni nič drugače.

V nekaterih evropskih državah se pripravljajo na morebitne redukcije in čeprav naša vlada zagotavlja, da do tega ne bo prišlo, ni napačno razmišljati, kako smo na tak krizni scenarij pripravljeni sami.

Tako meni Šentjernejčan Stane Bregar, predsednik Kulturno-etnološkega društva Gallus Bartholomaeus, ki je nedavno preko dva tisoč gospodinjstvom v občini Šentjernej poslal pismo z naslovom Bodimo pripravljeni … Ljudi je povprašal, ali podpirajo pobudo, da Občina Šentjernej svojim občanom subvencionira nakup agregata – generatorja električne energije za premostitev mogočih izpadov električne energije v prehodnem obdobju.

Odziv ljudi pozitiven

Kajti, »kot odgovorni starši smo poleg duhovnih vrednot dolžni zagotoviti svojim otrokom in družini med drugim tudi to, da jih ne bo zeblo. Velika večina gospodinjstev, ki se ogreva na drva, za delovanje kurilne naprave, torej peči, potrebuje elektriko. Da zagotovimo minimalne pogoje ob mogočih izpadih elektrike, je dobrodošla rešitev mali agregat električne energije, s katerim bi ob izpadu električnega omrežja premostili delovanje; kurilne peči, električnega štedilnika, hladilnika, skrinje…,« pravi Bregar o razlogih za to pobudo, ki jo bo – če bo ali ne bo na lokalnih volitvah izvoljen v občinski svet – podal na občino Šentjernej. To je tudi ena od programskih točk NSi, ki jo vodi.

»Odziv ljudi na poziv je bil izreden, dobili smo okrog desetino odgovorov, ki se s pobudo strinjajo. Nekaj ljudi v občini agregate že ima, nekaj je še starih kurilnih naprav, kjer ne potrebujejo elektrike, a kot rečeno, elektriko potrebujejo tudi zamrzovalne naprave, hladilniki, električni štedilniki … « je dejal na tiskovni konferenci in poudaril, da prihajajo težki časi in se moramo nanje pravočasno odzvati.

Kmalu sto let od prve zadružne elektrarne v Šentjerneju

Ob tej pobudi luči energetske krize pa je Stane Bregar podal tudi pobudo za obeležitev skorajšnje 100-letnice izgradnje zadružne elektrarne v Šentjerneju, ko je tu zasvetila prva žarnica.

Zahvala gre takratnemu šentjernejskemu župniku g. Antonu Lesjaku - električna energija, pridobljena s pomočjo vodne turbine, postavljene na potoku Kobila, je bila za Šentjernej izjemna pridobitev. V tem oziru je Šentjernej prednjačil pred sosednjimi občinami.

To je Bregar povedal na mestu nekdanje elektrarne, ki danes propada in za katero mnogi domačini sploh ne vedo.

Besedilo in foto: L. Markelj